Переболевшим COVID-19 советуют йогу

В СМИ появилась информация о том, что продажи кислородных подушек выросли в несколько раз. Связано это, естественно, с коронавирусом. Кислородные подушки наравне с коктейлями и баллонами известны давно. И мои знакомые рекомендуют приобрести подушку. Но, насколько известно, в обычных условиях необходимость в ней, а тем более в баллонах возникает не так часто. Поэтому многие только слышали название, но не особо представляют, что это за предмет и как он работает. Так что же такое кислородная подушка? И от чего она помогает? Елена Дмитриева, Волгоград