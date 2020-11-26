Дознаватели опечатали помещения скандального зооприюта «Пять звёзд»

Помещения приюта «Пять звезд» в Карлуке Иркутского района опечатаны органами дознания.

Об этом в прямом эфире заявил руководитель областной службы ветеринарии Сергей Шевченко. Одна из зрительниц поинтересовалась, почему в ходе проверки ветслужбы не были опечатаны помещения приюта – «ведь там могли быть улики».

– В ходе проверки ветслужбы не было необходимости их опечатывать – туда был нужен доступ проверяющим, – уверил пользователей соцсетей Сергей Шевченко.

А также сообщил, что позже они были опечатаны органами дознания.

Напомним, 8 ноября в ходе инспекторской проверки деятельности приюта ООО «Пять звезд» был зафиксирован случай массового изъятия животных из приюта представителями зоозащитного сообщества. Как сообщают активисты, вывезены все животные и сейчас большая часть из них – более 180 голов – находится в питомнике «К-9». Кошек, которые, в отличие от собак, находились в удовлетворительном состоянии, передали на содержание в частный приют «Томасина».

Между тем, как отмечают в ветслужбе региона, инцидент с вывозом животных с места контрольных мероприятий создал серьезные проблемы для проведения ревизии в приюте. Оценку действиям лиц, проводивших изъятие животных, должны будут дать правоохранительные органы.

Зоозащитники, в свою очередь, создали петицию с требованием привлечь к ответственности руководство приюта «Пять звезд» в Карлуке, ее подписали уже больше 33 тысяч человек. К ситуации подключился глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он направил обращения в Генеральную прокуратуру и МВД с требованием взять на контроль эту тему. Также проверку организовала прокуратура.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев дал свою оценку происходящему в приюте для бездомных животных «Пять звезд» в поселке Карлук Иркутского района.

В выходные 14 и 15 ноября добровольцы и неравнодушные жители Приангарья собрались в питомнике «К-9», чтобы поучаствовать в акции Будкострой и своими руками сделать домики для спасенных собак. Также волонтеры помогали лечить животных и просто проводили с ними время. Во время акции было построено 54 будки.

Директор приюта Александр Солдатов тем временем рассказывает о хороших условиях содержания животных и отрицает все обвинения.

По инф. Телеинформа

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