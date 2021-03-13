Жизнь за решеткой

Я человек, мягко скажем, пожилой. Много на моем веку напроисходило: диктат правящей КПСС, вместе с линией которой была вынуждена колебаться вся страна, анархия перехода к вожделенному многими (по глупости или из-за дремучести) капитализму, горькое разочарование в нем, невнятное настоящее…

А калитки этого забора были всю зиму занесены снегом и ни разу за это время не закрывались… И зачем, спрашивается, надо было огород городить?

Но во все времена чиновников всех этажей власти отличало пренебрежение к нам, обычным людям. Спросить наше мнение до того, как принять решение и отдать приказ? Да кто мы такие, чтобы на него оглядываться? Ничтожное мнение маленьких людей.

А зря! Когда в нашу жизнь вторгается чужая воля и начинает диктовать – безапелляционно, не слушая возражений, – что говорить и как поступать, это равносильно оскорблению.

Вот такое оскорбление я получил, уткнувшись в железную решетку, перегородившую дорожку, по которой каждый день ходил на остановку. Много лет я прожил возле политехнического института, «районообразующего» центра Студгородка.

Политех всегда был притяжением и точкой опоры для его жителей. Благоустройство, порядок на улицах, снабжение магазинов, все, от новостроек до замены разбитой лампочки над подъездной дверью, входило в сферу внимания и влияния. Позади огромного здания института располагается большой парк, через который, возвращаясь домой, так приятно пройтись. Там всегда гуляют мамочки с колясками, малышня кормит белок и без опаски гоняет на велосипедах потому, что машинам туда въезда нет. Теперь всю эту красоту упекли за решетку.

Я смотрел, как рабочие возводят забор, и думал: мама дорогая, сколько ж миллионов вбухано в эту затею, неужели не на что больше деньги потратить? На все расспросы они только пожимали плечами: сами не знаем, зачем, спрашивайте у начальства.

Надо сказать, территория института огромная, к нему относится земля под общежитиями, под жилыми домами, столовой и поликлиникой и прочее, прочее. Даже церковный приход оказался в железной клетке.

И сразу же все привычные условия жизни нарушились, рефлексы сбились. Утром захватываешь пакет с мусором, чтобы по дороге на остановку выбросить, а путь к мусорке перегорожен. Кто посовестливее, чертыхаясь, ищет тропинку к бакам. Большинство же просто бросает там, где расходятся дороги – пути здравого смысла и дури начальства. Кстати, водить малышей в детсад теперь приходится тоже через лабиринт заборов. Можно только представить «благодарность» родителей!

Попытки выяснить причину возведения железной преграды не увенчались успехом, но граждане узнали, что источник их бед – ректор политеха!

– Кто там теперь ректор? Корняков? Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! – возмущалась моя соседка Татьяна Михайловна. Спрашиваю ее – для чего?

– Да я ему в морду дам, если меня подпустят. Это ж надо такую подлость людям устроить!

Татьяна Михайловна сама отработала в политехе много лет, живет в институтском доме, как многие наши соседи. Мы знакомы тыщу лет, но в такой ярости эту интеллигентную даму я еще не видел.

Говорят, тутошний депутат обещал встретиться с ректором и жителями. Вроде даже встречался. Рассказывал потом, что ректор настаивал на заборе и сносить его не собирается. Поэтому, мол, важно найти компромисс между жителями и вузом. В частности, обсуждалась возможность установки дополнительных калиток по периметру забора. Еще интереснее: выяснилось, что на огороженной территории, по которой проходит дорога, оказался участок с неустановленным собственником: он может принадлежать как университету, так и жильцам рядом стоящих домов. А для этого нужно изучить кадастровые карты. Но вот одно непонятно: а что мешало с этого начать?

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