Заменить театр суррогатом видео нельзя

Анатолий Стрельцов о современном театре, Иркутске и будущих премьерах.

Директор Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова, заслуженный работник культуры России, почетный гражданин Иркутска Анатолий Андреевич Стрельцов 31 октября отметил свой юбилей. Накануне, при встрече с журналистом Ниной Ворониной он рассказал, над какими спектаклями работает коллектив и зачем при губернаторе Приангарья нужен Совет по культуре.

Анатолий Андреевич Стрельцов родился в городе Азове, в 1973 году окончил Ростовское театральное училище по специальности «Актер драматического театра». Работал артистом в театрах Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска, Ярославля, Архангельска. В 1985 году, уже работая в Иркутском драмтеатре заместителем директора, окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по специальности «театровед-организатор театрального дела». С 1986 года –директор Иркутского драматического театра имени Н. П. Охлопкова. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, награжден знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью». В 2014 году Анатолию Андреевичу Стрельцову присвоено звание «Почетный гражданин города Иркутска».

– Театр и зритель – это единое целое. Алиса Фрейндлих в одном из интервью сказала: «Сколько бы театру ни предрекали скорую смерть – это неправда! И именно потому, что связь между артистами на сцене и зрителями в зале – великая вещь!» Пандемия надолго нарушила эту связь. Как ваш театр справляется с этой непростой ситуацией?

– Театр, действительно, немыслим без зрителя. Но у человека, будь то актер или зритель, во время спектакля должны быть открыты эмоции, душа должна работать. А если ты приходишь в театр и все время думаешь: вот кто-то чихнул, там кто-то закашлял, а вдруг у него коронавирус, то не получится полноценного спектакля. Поэтому, чтобы вернуться в театр, нам сначала надо справиться с этой заразой, и других вариантов, к сожалению, нет. Как быть в создавшихся условиях? Путь один – самосовершенствоваться. Если футболист или гимнаст не будет тренироваться, то потеряет квалификацию. То же самое с артистом. Конечно, мы пробуем использовать какие-то новые виртуальные формы – и стихи читали, и про жизнь на даче рассказывали, сейчас вот запустили обучающий проект «Драмуроки-онлайн». Занятия проводят Иван Гущин, Екатерина Константинова, Сергей Дубянский, Константин Агеев. Среди тем – театральное мастерство, сценическое движение, основы грима. Уроки бесплатные и, в принципе, к ним может присоединиться любой желающий. Но в первую очередь они адресованы как раз актерам.

Однако заменить живой театр холодным суррогатом видео нельзя.

– В СССР были очень популярны телевизионные спектакли, которые жителям глубинки давали возможность увидеть постановки ведущих театров страны. Может быть, сейчас полезно вернуться к такому формату?

– Лет пять назад с телеканалом «Культура» мы записали спектакль «Последний срок». Приехала большая творческая группа, было установлено шесть камер, одной, кстати, еще не хватило, и в Иркутске к работе присоединился наш оператор Андрей Закаблуковский. Для телеверсии был сделан отдельный сценарий. В Шаманке, где у меня дача, доснимали картины природы, которые затем монтировали к спектаклю. То есть, понимаете, это совсем другой жанр, это что-то вроде фильма, созданного по мотивам нашего спектакля и повести Валентина Распутина. Конечно, телеспектакль безгранично расширяет аудиторию, но это уже не театр.

– Академический и современный театр в наши дни нередко противопоставляют друг другу. Вы как относитесь к современной драме?

– Когда мы задумывали Вампиловский фестиваль и задались вопросом «чего хотим достичь», я сказал, что хочу приходить на спектакль со своей мамой, женой, дочкой, внуком и, глядя на сцену, не испытывать стыда…

По моему глубокому убеждению, театр – это то, что исследует жизнь человеческого духа. Назовите его современным или академическим – разницы нет, если на сцене есть судьба, если актер переживает чувства, а не демонстрирует их. Иркутскому драматическому театру очень хотелось бы проповедовать именно такой театр. Хорошо сказал на вручении «Оскара» Никита Михалков о своей картине «Утомленные солнцем» – это правда, но сказанная с любовью…

Язык театра – это язык мизансцены. У Распутина в «Последнем сроке» повествование заканчивается фразой: «Ночью старуха умерла». Что должна делать героиня на сцене – корчиться в муках, кричать?.. В нашей постановке она просто встает, сворачивает постель к изголовью кровати, как это делают в больницах, когда умирает человек, и уходит. Это образ. Таким языком должен разговаривать со зрителем театр, а не прямой демонстрацией всего плохого, что есть в нашем мире. Для меня театр – это жизнь человеческого духа, и ни в коем случае не в пошлом ее измерении.

– Вы много лет проработали вместе с актером Виталием Венгером, которого любили иркутские зрители и хотели бы увековечить память о нем в названии нашего театрального училища. Но эта инициатива не нашла воплощения…

– Виталий Венгер – великий артист, и чем прочнее мы увековечим его память в Иркутске, тем лучше. Пусть будет улица его имени, Дом культуры, сквер, Дом актера, да что угодно, но если у театрального училища есть своя идея, свое суждение по этому вопросу, то не нужно доброе дело претворять в жизнь через войну. И потом, поскольку Виталий Венгер прежде всего артист, а не педагог, то память его следует увековечить в этом качестве. Российский союз театральных деятелей уже принял решение о присвоении его имени иркутскому Дому актера. Ремонт здания, где он расположен, из-за пандемии несколько затянулся, но это временные трудности. Мы планировали и в сквере рядом с драмтеатром сделать такую аллею, где на лавочке сидели бы Виталий Венгер и Виктор Егунов. Вообще, есть задумка сделать на этом месте Сквер искусств, где была бы также увековечена память и таких наших великих земляков, как поэт Евгений Евтушенко, писатель Валентин Распутин. Сейчас, когда при губернаторе региона создан Совет по культуре, думаю, решать такие вопросы станет проще.

– Вы почетный гражданин Иркутска, сейчас входите в Совет по культуре при губернаторе региона. Это помогает при решении проблем, связанных с развитием сферы культуры?

– Уже само создание Совета по культуре при губернаторе – это большой шаг вперед. Я давно говорил о том, что он необходим. Вопросов, касающихся сферы культуры, масса. Практически все населенные пункты региона испытывают недостаток в работниках культуры. У нас есть культпросветучилище, училище искусств, театральное училище, но на село-то никто не едет. Более того, никто даже не знает, сколько у нас должно быть хореографов, баянистов, преподавателей музыки, вокала и так далее. Я считаю, что нам нужна региональная программа, которая ставила бы во главу угла целевую подготовку кадров для сферы культуры, обеспечение их социальным жильем, предоставление каких-то льгот при лечении в санаториях и на курортах. А сегодня так получается, что если про учителей и врачей время от времени все-таки вспоминают, то работники культуры остаются вне поля зрения властей.

– Какие новые спектакли смогут увидеть в будущем зрители? Какие у театра планируются гастроли?

– Очень красивый спектакль «Двенадцать месяцев» мы готовим к Новому году. Хочется верить, что удастся его показать именно к этому празднику. Театр приобрел 3D-оборудование, и мы уже пишем к этой постановке объемные картинки. Продолжаем работу над постановкой «Вечера на хуторе близ Диканьки». Для телеканала «Культура» планируем записать спектакль «Прощание с Матёрой». В следующем году должны поехать на гастроли в Омск и Ростов, провести в Иркутске фестивали «Территория» и «Золотая маска», на последний Игорь Костолевский привезет свой спектакль. Объявили сбор заявок на Вампиловский фестиваль. Обязательно проведем творческие встречи «Каникулы с охлопковцами». Этот проект мы подали на грант Министерства культуры РФ. Геннадий Гущин репетирует спектакль «Лев зимой». Готовим премьерный показ по пьесе «Любовь – книга золотая» Алексея Толстого. Эскизно работаем над «Сторожем» Гарольда Питера. Также готовим новый спектакль для бэби-театра. Пока вот такая у нас программа.

– Вы родились и выросли вдали от Иркутска. Что значит для вас этот город?

– Город ценится не только красивой архитектурой, богатой историей или климатом. Прежде всего город – это люди, которые в нем живут. Иркутск в этом смысле – хороший город. Здесь живет столько добрых, открытых, порядочных людей! Из моего окружения многие уже уходят, но с ними столько событий связано, что это держит. Ведь когда мы говорим о ностальгии, особенно первой русской эмиграции, мы понимаем, что она связана не с тоской по березкам и домам, а по тому окружению людей, которые жили в России, по той атмосфере, которую они создавали.

– Если бы вам нужно было поставить спектакль о самом себе, выбрав для постановки уже написанную пьесу, кого бы зритель увидел на сцене?

– Чеховского «Дядю Ваню», пожалуй. Мне близок Михаил Астров его страстью к работе. Ему некогда ныть, скучать, ему дело надо делать. И это очень правильно.

Фото из архива Анатолия Стрельцова

По инф. irkutskinform.ru

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