За всё – огромная благодарность родителям

18 ноября отметила свой день рождения замечательный человек, жительница предместья Рабочее – Галина Петровна Третьякова. Она родилась вскоре после войны, в 1949 году, но в свои уже 70 с лишним лет старается этот возраст не замечать.

«Неужели мне так много лет? Как быстро летит время. Оглядываюсь вот на прожитое – воспоминания мои, а я – совсем другая. И становилась другой много раз, – рассказывает она. – В моей душе живёт огромная благодарность родителям: Александре Семёновне и Петру Павловичу. Они своим примером учили нас, детей, как работать, как относиться к людям, как преодолевать трудности. Никогда не опускали руки и не жаловались на тяжёлую жизнь. Мама любила повторять: ««Что толку ругать темноту – надо просто зажечь свечу».

Мои родители – односельчане. Мама из многодетной семьи: пять мальчиков и пять девочек народились. Как-то быстро ушли из жизни мальчишки. Мама была старшей дочерью, поэтому домашние дела, догляд за младшими, работа в поле были на ней. Трудно жили, много и тяжело работали. Да многие так жили! Приглянулся маме Пётр – «первый парень на деревне». Он тоже в колхозе работал. Учиться ему как-то не пришлось, так он грамоте самостоятельно выучился. А ещё научился играть на балалайке, гармошке, аккордеоне и гитаре. Многие девчонки по нему сохли, а он Александру вот выбрал. Когда создали семью, переехали из Черемховского района в Иркутск, поставили дом.

Когда началась война, мама работала на фабрике-кухне, кормила рабочих авиационного завода, растила сына. Отец воевал, потом его по ранению комиссовали, и он вернулся домой. В конце войны родился ещё один сын, а в 1949-м – я. Не голодали. Держали корову, кормились с огорода, ездили на Кудинку по ягоды и грибы, отец хариуса на Ангаре добывал. Самое горькое детское воспоминание для меня – как уводили со двора нашу кормилицу. Тогда, в хрущёвские времена, запрещали в черте города коров держать. Помню: мама молчит и плачет, плачет…

Отец мой талантливым человеком был. Он в селе на колхозном поле трудился, в Иркутске водителем работал, но всегда мечтал быть артистом, играть на сцене. Когда по-настоящему о чём-то мечтаешь, судьба помогает. Отца судьба привела в народный театр Дома культуры во Втором Иркутске. Помню, что большой успех имела постановка по рассказу А. П. Чехова «Злоумышленник». Папа был доволен: зрители просто покатывались со смеху. Он и в клоунадах участвовал, и в вокально-инструментальном ансамбле на балалайке играл.

Родителей не стало в начале 90-х…

Ещё одно яркое воспоминание детства – как чуть не погибла. Брат моей подруги предложил нам поиграть в «войнушку», поставил нас к стенке, якобы для расстрела, отцовское ружьё снял со стены, а оно оказалось заряженным. Выстрелил в нас, но мы каким-то чудом успели отскочить в разные стороны.

От отца мне, видимо, передалась любовь к театру и поэзии. На той же сцене, где выступал папа, я, первоклассница, читала стихи. Запомнила, как мне все аплодировали, а по дороге домой одноклассники просили ещё и ещё почитать. Окончила я восемь классов в школе № 60 во Втором Иркутске, а потом поступила в авиационный техникум.

Из той поры мне больше всего запомнился первый прыжок с парашютом. Мой брат занимался парашютным спортом и с восторгом рассказывал о своих впечатлениях. Мне захотелось самой пережить прыжок в небо. Было страшно, но я сделала это! Правда, после двух месяцев подготовки с инструктором.

По окончании техникума хотела в Комсомольск-на-Амуре уехать по направлению, но брат не разрешил. Пошла на иркутский авиазавод. Семь лет отработала контролёром в агрегатном цехе, проверяла качество сборки деталей самолетов. А потом решила получить высшее образование и поступила в институт народного хозяйства по специальности «экономист строительной отрасли». После работала в проектном институте и в сфере ЖКХ экономистом в плановом отделе.

В 1972 году вышла замуж, родила дочь. В 1995 году получила квартиру от предприятия в предместье Рабочее, и вот уже 25 лет здесь живу. Когда становится плохо, вспоминаю родителей, их жизнь, их наставления – и беру себя в руки, собираюсь с духом. И всем желаю никогда не отчаиваться, искать выход из, казалось бы, тупиковой ситуации. И ещё желаю надёжных и верных друзей, которые при необходимости первыми протянут руку помощи».

Вот такая она – Галина Петровна Третьякова, которая, как и её родители, прожила простую бесхитростную жизнь и всего в этой жизни добилась сама. Своим трудом, своим упорством. Неслучайно, видно, любимая книга у неё – «Золотые руки» Бена Карсона. Автор – американский нейрохирург, который прошёл путь от безнадежного двоечника в школе, неудачника и неуверенного в себе человека до всемирно известного врача, на счету которого десятки уникальных операций. В этой книге он делится своим рецептом успеха.

Галина Петровна любит читать книги, любит театр и стихи. А ещё – кормить синичек и готовить вкусные блюда для всей семьи. Любит ежедневные прогулки (теперь, после популярных сейчас курсов скандинавской ходьбы, гуляет «профессионально»). Да ещё вместе с дочерью участвует в решении вопросов по управлению своего многоквартирного дома и придомовой территории. Да и просто любит жизнь. Потому и открыта всегда для новых знаний и впечатлений. И благодарна судьбе за все, что случилось у неё в жизни и случается.

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