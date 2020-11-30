Яблоко детства

Cам День Победы в Великой Отечественной войне мы отметили 9 мая. К сожалению, нынче это происходило не так, как этот день того заслуживает. Но рассказы о фронтовиках, защищавших нашу Родину, продолжают поступать в редакцию.

«В нашей Ивано-Матрёнинской детской больнице празднование Дня Победы всегда проводилось торжественно, красиво, в присутствии ветеранов войны и тыла, детей войны, а потом уже и их детей.

Как-то на торжество педагога нашей больницы Л. К. Колчина (а было время, когда дети, находящиеся на стационарном лечении, продолжали обучение прямо в больнице) принесли газету за 9 мая 1945 года. Как трепетно все мы смотрели тогда на эти пожелтевшие страницы! Ведь мы могли подержать их в руках, окунуться в тот далекий и счастливый день! Это было незабываемо!

Тогда перед нами выступила доктор Т. А. Ружникова, работающая к тому времени в больнице уже более 30 лет. Она поведала историю своего отца. Вот что она рассказала.

«Мой отец, Шошин Афанасий Никитович, родился в 1930 году. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 11 лет. Мы, его дети, всегда считали, что отец во время войны был еще ребёнком и особого участия в событиях той поры принимать никак не мог. Поэтому когда я однажды обнаружила среди старых фотографий красноармейскую книжку отца, очень удивилась. Начались расспросы, за ними последовали скупые рассказы отца и наша гордость за него. В школе мы писали сочинение о Дне Победы, и я в таком сочинении рассказала об отце. И его, как участника Великой Отечественной, начали приглашать в школу на встречи с учащимися. Но отец, помнится, очень стеснялся и неохотно делился историями из своей жизни того сложного периода.

…Село Верхнесмородино Курской области, где жила семья отца, уже с ноября 1941 года было оккупировано немцами. Оккупация длилась до 1943 года. Ребятишки были свидетелями грабежей, зверств, насилия, расстрелов мирного населения, угона молодых парней и девчонок в Германию. Как могли, пацаны вредили захватчикам: прокалывали шины машин, подпиливали оси колёс у телег.

Однажды за таким занятием маленького Афанасия застал немец. Он больно взял парнишку за ухо и, приговаривая своё любимое russische schwein, приставил к его виску пистолет. К счастью, тогда малец отделался пинком под зад. Но такая злоба и желание мстить захватчикам затаились в его сердце, что в начале 1943 года он сбежал из дома на фронт, чтобы мстить ненавистным фашистам. Такое вот было решение рано повзрослевшего 13-летнего мальчугана.

Афанасий вырос в многодетной семье, где царил деловой порядок, прививались ответственность, честность. Мой дедушка, Никита Сидорович, был железнодорожником и по броне не был призван в армию, но вернуть сбежавшего сына с фронта так и не смог. Так в 25-м гвардейском полку 6-й Гвардейской дивизии 76-го гвардейского стрелкового корпуса появился «ездовой полковой роты ПТР гвардии рядовой Шошин А. Н.».

В это время наши войска перешли в наступление и освобождали родные для Афанасия места – шла битва на Курской дуге. Свою первую медаль «За отвагу» он получил за то, что «под авиаобстрелом противника, рискуя собой (как написано в наградном листе), добыл провиант для бойцов» с колхозных полей.

Вторую медаль он получил уже за участие непосредственно в боевых действиях в наступательной Луцко-Ровенской операции в конце января 1944 года. Перед полком была поставлена задача: овладеть важными узлами дорог Луцк – Ровно – Шепетовка. Вот слова из фронтовой записи для награждения: «Ездовой полковой роты ПТР гвардии рядовой Шошин А. Н. в наступательном бою 28.01.1944 года под ружейно-пулемётным огнём противника своевременно доставил боеприпасы расчёту ПТР». Бой тогда закончился победой наших войск, а на груди Афанасия появилась вторая медаль – «За боевые заслуги».

Когда полк перешёл границу с Польшей, командование все же уговорило 14-летнего солдата вернуться домой. Мол, свою страну он помог уже отстоять, родные места освободил, теперь можно и закончить свой боевой путь. Ему сшили по фигуре новую форму, выдали красивый полушубок, и с наградами на груди, на радость родителям, парнишка – настоящий боец Красной армии – вернулся домой...

После войны отец уехал работать на Север, там и нашёл свою вторую половинку, там родились и мы, его дети. Последние годы родители жили в Смоленске.

На этом, вроде бы, надо и закончить рассказ о подвиге мальчишки военной поры. Но однажды мне пришлось быть свидетелем сцены, которую до их пор без сердечного трепета не могу вспоминать.

Я в очередной раз приехала навестить родителей в Смоленск. Проходя по рынку, отец заметил старушку, продающую ведро яблок. Это была антоновка, запах которой он помнил с детства. Справившись о цене, он отдал бабушке десять рублей за ведро яблок, но взял лишь одно и пошёл, вдыхая его аромат. Старушка кинулась вдогонку, пытаясь отдать яблоки. Отец обернулся и сказал: «Мать, мне одного хватит!»

Так до сих пор у меня в глазах и стоит та растерянная бабуля, что продала одно яблочко по цене целого ведра. И отец, уходящий с антоновкой в руке. Тогда весь вид его говорил о нахлынувших воспоминаниях, а в душе его, видимо, было торжество Победы и радость от того, что он жив, идёт вот по своей свободной земле, ощущая аромат и вкус своего детства».

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...