Турнир «Моих годов»

В минувшее воскресенье в Иркутске прошёл турнир ветеранов волейбола Иркутска на призы газеты «Мои года» в связи с Днем защитника Отечества. Кстати, это уже второй такой турнир в честь нашей газеты, который обещает стать традиционным.

Традиционное фото команд-призеров

Ветераны волейбола довольно часто проводят свои состязания в связи с различными праздникам, памятными и историческими датами. Идею провести в городе соревнования на призы любимой и популярной газеты среди ветеранов-любителей летающего мяча реализовали три года назад организатор подобных соревнований Александр Ташлыков и главный редактор газеты «Мои года» Анатолий Выборов при поддержке Федерации ветеранов волейбола Иркутской области и городского совета ветеранов.

На этот раз для участия в турнире решили привлечь команды, в составе которых были представлены игроки сразу трёх возрастных категорий: 55+, 60–65+ и 70+.

Воспользовавшись правом организаторов турнира, играющий тренер и главный судья соревнований А. Ташлыков и главный редактор газеты А. Выборов сформировали для участия в соревнованиях новую команду под названием «Ветераны комсомола» – «Мои года». В неё вошли самые опытные, хотя и самые возрастные волейболисты всех трёх категорий: Анатолий Выборов (капитан, 66 лет), Виктор Родя (65), Сергей Шевченко (59), Николай Балышев (79), Леонид Бадмаев (71), Владимир Евтюхов (60), Григорий Турченинов (59), Сергей Тимошенко (60). Они-то, в упорной борьбе обыграв ближайших соперников – команду «Энергетик» и команду «Геолог», и стали победителями турнира.

– Идею названия команды нам подсказала сама жизнь, – поделился в перерыве между играми своими соображениями капитан команды победителя. – Во-первых, все мы являемся читателями и поклонниками этой газеты. А во-вторых – все мы выходцы из той, теперь уже бывшей страны, в которой не просто родились, но и выросли-созрели, были комсомольцами, добились каждый в своей сфере каких-то успехов.

Второе место заняла команда «Энергетик»: Михаил Мисюркеев (капитан, 64 года), Сергей Смолянинов (61), Сергей Краснов (58), Александр Куницын (58), Виктор Григоров (55), Николай Сорокин (58), Владимир Дударев (69).

Почетное третье место заняла команда «Геолог»: Александр Кузаков (капитан, 68 лет), Фанис Галлеев (60), Михаил Климов (60), Виктор Рогов (61), Александр Попов (63), Павел Семичков (70), Дмитрий Щипец (65).

Как мы видим по составу команд, возраст большинства игроков давно перевалил за возраст выхода на пенсию, даже по новому законодательству. Но они продолжают играть и радовать игрой и нерастраченным мастерством и друг друга, и своих болельщиков.

…Я как-то уже писал, что преклоняюсь перед этими истинными фанатами спорта и люблю их. Не тех, что набрав чего-нибудь для сугрева, питарды и хлопушки, осаждают стадионы, устраивая там тусовки, а то и погромы. И даже не тех, кто, чередуя от избытка чувств пиво и валидол, просматривают ночами соревнования по «ящику». А тех, что, несмотря на возраст, до сих пор в спортивном строю. Что, порой махнув рукой на дела по работе и дому, плюнув на недомогание, в назначенный день и час слетаются в свою стаю-команду, чтобы принести радость общения и удовольствие от игры себе и таким же «друзьям по оружию». Домашние давно смирились с «потерей» своих близких в эти дни: «их уже не переделать». Да и всё же не в забегаловках, гаражах или, боже упаси, на светских тусовках с дамочками пропадают – «они же на спорте!». Вот именно таких, настоящих фанатов действующего спорта я и люблю. Про них Игорь Ильинский метко подметил: «Настоящий спорт предполагает активное участие, а не тупое созерцание».

Как интересно наблюдать за этими великовозрастными фанатами со стороны! Когда в раздевалке, охая и чертыхаясь, опоясывают они бинтами натруженные суставы и втирают мази в потянутые мышцы, а затем, постанывая и кряхтя, тащат дряхлые кости свои на площадку. Но, чу: раздаются звонкие удары мяча в зале, и «старые клячи» мигом преображаются в боевых коней, что услышали звуки полковой трубы «к атаке».

Но вот заканчиваются игры, и враз «повзрослевшие» волейболисты, вновь похрамывая и растирая ушибы, тащатся в раздевалку, чтобы через неделю, проклиная возраст и затянувшую их нешуточную зависимость, как кролики к удаву, вести себя к очередной встрече с так любимым ими летающим мячом.

Многие в прошлом имели различные спортивные разряды (вплоть до мастеров спорта и не только в волейболе), защищали в своё время спортивную честь воинских, учебных заведений и организаций, городов и областей. И вот до сих пор сохранили любовь к этому прекрасному командному виду спорта.

Ну а напоследок остается добавить, что спонсором турнира на призы газеты «Мои года» стал издатель и учредитель издания – ЗАО «Издательский дом «Постскриптум Пресс» (Михаил Дронов), зал любезно предоставило руководство ИрНИТУ, а медали и кубки для турнира изготовило рекламное агентство «Пилоты» (Елена Клопенкова).

А игроки команд-ветеранов, довольные проведенными играми, решили, что впредь турнир ветеранов волейбола на призы газеты «Мои года» будет проходить уже традиционно каждый год,

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