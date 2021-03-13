Судьба бомбардира

Пять лет назад, в конце февраля при загадочных обстоятельствах в Сочи погиб известный советский мастер кожаного мяча, звездный воспитанник ангарского футбола Владимир Поконин.

Владимир Поконин

Из сообщений прессы: «Интерфакс», 29 февраля. Как сообщили в следственном управлении, тело известного футболиста, экс-игрока одесского «Черноморца» и других клубов Владимира Поконина обнаружили случайные прохожие на пляже санатория «Лазаревское» недалеко от дома, где в последние годы жил погибший. Причины смерти выясняются.

Подарок от сибиряка

Холодной осенью, 18 октября 1981 года, в Ангарске в матче с динамовцами Барнаула решалась судьба первого места. Я был на том матче, сидел на трибуне рядом с алтайским коллегой Виктором Горловым, будущим корреспондентом «Комсомольской правды» и «Труда», а ныне президентом Детской футбольной лиги России.

– Если удержим Поконина, не проиграем, – сказал он мне.

– А если не удержите?

– Тогда прощай первая лига, а нам пора подниматься выше.

То, что мы увидели на стадионе, потрясло. В мерзкую погоду, когда дождь сыпал вперемешку со снегом, переполненный до краев стадион извергал вулкан. Гостей устраивала ничья, хозяев – только победа. Нули на табло не соответствовали духу игры, это был поистине феерический футбол, с первой до последней минуты на поле кипели нешуточные страсти. На Поконине буквально висели два-три опекуна, но он умудрялся вырываться из тисков и наносить опасные удары. Незадолго до финальной сирены за очередной снос Поконина был назначен штрафной удар. До ворот метров 40, поразить цель с такой дистанции крайне сложно, но Поконин пробил настолько мощно и точно, что вратарь увидел мяч только в сетке. Трибуны ликуют! Но что это? Арбитр отменил гол. Негодующий начальник команды хозяев Иосиф Копп рвал и метал, готовый выскочить на поле, недоуменный главный тренер Петр Антонов с каменным лицом принял случившееся как необратимый факт,

– С меня причитается! – на радостях выпалил Горлов.

– Но гол-то Поконин забил чистый, – возразил я…

– Поконин – красавец! Нам бы такого нападающего. А по поводу гола… Так судья был ближе, ему виднее.

Талант Поконина – природный. Но сколько способных, не желавших трудиться, так и не реализовали свой потенциал. После тренировки ребята уходили в раздевалку, а Поконин, упросив вратаря, оставался. Темнело, мяча не видно, а он бил и бил с разных точек.

– Все, Вова, я запарился, мочи нет больше, – взмолится вратарь, – у меня руки отваливаются от твоих ударов.

Бить он умел сильно и точно. Это на себе испытали лучшие стражи ворот страны. Ринат Дасаев, голкипер сборной и московского «Спартака», глазом не успел моргнуть, когда дебютант «Черноморца» послал ему «подарочек» со штрафного удара. Вскоре точно так же Поконин вколотил мяч вратарю другого именитого столичного клуба «Динамо».

Юрий Толмачев, автор сборника «Романтики ангарского футбола», вспоминает: «Находясь по служебным делам в Москве, заглянул в спорткомплекс «Олимпийский», где проводился предсезонный турнир команд высшей лиги. Столичные торпедовцы встречались с одесским «Черноморцем», за который играл новичок Владимир Поконин. Так он не играл, а солировал, одним пасом создавал интригу. А когда со штрафного забил гол, наставник автозаводцев, легендарный Валентин Иванов не выдержал и что-то резкое стал кричать вратарю. Бедный голкипер… Не успел пережить одну горечь, как Поконин с той же позиции неотразимо пробил в верхний угол – 2:0. На Иванова лучше было не смотреть, олимпийский чемпион ничего не мог понять, откуда взялся этот сибиряк и почему он не в «Торпедо»… Ему аплодировал искушенный московский болельщик, а меня переполняла гордость за своего земляка».

Громкий дебют

До своего первого звездного чемпионата СССР-83 в высшей лиге 29-летний Владимир Поконин уже успел «отпахать» 12 сезонов в командах мастеров «Старта», «Авиатора», «Чкаловца», «Кузбасса», «Ангары». Школа Антонова почти всем способным ребятам открывала двери в классные команды. Поконину семнадцати не исполнилось, а он в «основе» «Старта» с корифеями играл на равных. Кто он – полузащитник, форвард? Для него не имело значения. Есть установка тренера, и он ее выполнял, независимо от амплуа. Забил 135 мячей, а сколько забили с его передач? Счетчика такого нет. Его лучший друг по футбольной юности Сергей Дементьев был убежден, что Поконин созрел для высшей лиги еще в 17 лет.

– Зря тогда Вову не отдали в Москву, – с сожалением говорил он, – явно передержали.

– Может быть, может быть, – философски рассуждал Петр Дмитриевич Антонов, – с высоты лет видится по-другому. А тогда мы стремились помочь Поконину раскрыть свой талант.

Точку поставил сам Поконин:

– Петр Дмитриевич помог мне стать на ноги, воспитал из меня футболиста, и я ему низко кланяюсь за отеческую заботу.

Между прочим, Поконин один матч сыграл за иркутский «Авиатор» в сезоне-1974, когда его родной «Старт» снялся с розыгрыша и группа ведущих игроков с главным тренером Юрием Студенецким отправилась в Читу.

– Ты с нами? – спросил Поконина тренер.

– Еще вчера я в этом не сомневался, но сегодня утром позвонил Веденеев и пригласил в «Авиатор». Играть у этого тренера – моя мечта.

Но единственный матч запомнился не победной премьерой, а словами удрученного Александра Петровича:

– Я перед тобой виноват, Володя. Не могу выполнить то, что обещал. Финансовая ситуация аховая, с зарплатой задержка. Поступай так, как считаешь нужным.

Как раз позвонили из Новосибирска и пригласили в «Чкаловец». Поконин дал добро и провел три блестящих сезона, а затем вновь вернулся в Ангарск (1978–1982), подарив любимым болельщикам в общей сложности сотню голов на все вкусы,

За ним охотились селекционеры разных элитных клубов, но Поконин не собирался никуда уезжать, заявляя: «Мне и здесь хорошо».

За ним из Одессы прибыл знаменитый Валерий Поркуян, в недавнем успешный бомбардир сборной СССР, и сходу убедил:

– Сколько можно прозябать во втором дивизионе? Большому кораблю – большое плавание. В «Черноморце» тебя ждет будущее классного мастера.

Дебют Поконина в высшей лиге оказался громче некуда, в конце сезона с шестью голами он один из лучших бомбардиров одесситов. В следующем сезоне еще шесть голов. А потом тяжелая травма и год без футбола. Черная полоса для любого спортсмена. Поконин – боец, в него верит главный тренер Виктор Прокопенко, но заиграть в былую мощь не получается, а быть на вторых ролях не в характере сибиряка. Сыграв семь матчей, Поконин принял решение уйти из «Черноморца» и возвратился в Новосибирск в том же качестве – лидера команды.

«Так хочется излить душу»

В середине 80-х в Новороссийске собрался весь футбольный цвет страны – тренеры и руководители ведущих клубов, главы региональных федераций, влиятельные лица. В повестке среди прочего – о доверии главе советского футбола Вячеславу Колоскову. Мне, как председателю Иркутской областной федерации футбола (1984–1996 гг.), довелось встречаться с Колосковым. Он производил впечатление уверенного, знающего себе цену человека. Интеллигентное, волевое лицо, неизменная голливудская улыбка, одет с иголочки и со вкусом. Его ценили на западе, с его мнением считался президент Международной федерации футбола (ФИФА) Жоао Авеланж, но в родном отечестве к нему не было однозначного отношения. Накопилось море проблем, и ничего конкретного, рационального. А Вячеслав Иванович – такой ухоженный, с благородной сединой – излучал оптимизм. Ему противостояла солидная оппозиция в лице таких известнейших личностей, как заслуженные мастера спорта Виктор Понедельник и Анзор Кавазашвили – прославленный форвард, чемпион Европы и не менее великий вратарь. Я только устроился в отеле, как на пороге собственной персоной навеселе и бутылкой коньяка – Поконин.

– Каким ветром, Володя?

– Тем же, что и всех. Приехал поддержать своего друга Витю Прокопенко, он в команде Понедельника. Вопрос ребром: или – или. Твой голос лишним не будет. Но это потом, сначала за встречу, давненько не виделись…

Из «Черноморца» Поконин ушел и, как я понял, без особого сожаления.

– Время назрело, – сказал он, – мог бы еще поиграть в Одессе, Прокопенко не отпускал, но я-то видел косые взгляды, а мозолить глаза не в моих правилах.

На следующий день пообщались накоротке после бурного заседания, на котором оппозиция так и не смогла победить непотопляемого Колоскова.

…Поконин в Новосибирске провел четыре ударных сезона, а доигрывал свой долгий футбольный век в родном Ангарске (1992) в клубном «Алексе». Закончив игровую карьеру, поселился на сочинском побережье в поселке Лазаревское. Каким образом Поконин раздобыл мой краснодарский телефон, мне неведомо, но он позвонил:

– Сорока на хвосте принесла, что Кушкина занесло в южные края, так что сумку в руки и на поезд, встречу по высшему разряду. Море, шашлыки и все полагающееся в двух шагах. Ты – единственная родная душа, с кем есть о чем поговорить.

Но не срослось. Было еще несколько звонков, один незадолго до трагедии. Голос невнятный, глухой:

– Приезжай. Так хочется излить душу.

«Я боюсь, что жизненная драма

Может стать трагедией души».

Эти надрывные стихотворные строки поэт Николай Рубцов, проживший непростую жизнь, в большей мере относил к себе, но они адресовались широкому кругу. После таинственной гибели Поконина меня не покидала мысль, что он жил в тревожном предчувствии, и свершившееся с ним случайным не было. Судьба подарила ему звездные мгновенья быть на пике славы и не пощадила, когда прославленный бомбардир оказался не у дел. Где розы, там и шипы, а они больно колют...

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