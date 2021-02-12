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Обращение жителей Иркутска
От имени и по поручению жителей Иркутска: зампредседателя ТОС «Черёмушки» Н. Г. Захарьева, председатель ТОС «Вампиловский» В. П. Копылова, председатель ТОС «Университетский» В. К. Новикова, зампредседателя ТОС «Синегорье» М. М. Гомза, председатель Совета   
12 Февраля 2021 г.
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По вопросам льготного проезда на муниципальном транспорте города Иркутска ветеранов труда федерального значения и инвалидов.

Обращение жителей Иркутска

В газете «Областная» от 27.01.21 года было сообщено, что на основе областного законодательства (не указано даты, номера) с 1.01.2021 года ветеранам труда и инвалидам на всей территории Иркутской области, в том числе в Иркутске, предоставляется только 50 бесплатных поездок в городском транспорте. У жителей Иркутска возник вопрос: на каком основании исчез безлимитный проезд? А также возникли и другие вопросы, о которых поведаем ниже.

Дело в том, что принятые Федеральным законом «О ветеранах» от 15.01.1995 г. № 5-ФЗ и Федеральным законом «О социальной защите инвалидов» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ гарантировали, в частности, бесплатный проезд ветеранов труда (ВТ) и инвалидов на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) в любом городе Российской Федерации, независимо от места их жительства. Никакого ограничения количества поездок в ФЗ нет. И мы действительно ездили по всей стране бесплатно, предъявляя только удостоверение ВТ или справку об инвалидности с фотографией.

В 2001 году в Иркутске оформили пластиковые карточки на бесплатный безлимитный проезд. В 2015 году появился ежемесячный бумажный проездной – тоже безлимитный, но уже с доплатой 150 руб.

Дальше хуже. В 2017-м оформили электронные социальные проездные билеты (ЭСПБ) и ограничили количество поездок в Иркутске до 120 с оплатой 150 руб. ежемесячно. Безлимитный проезд исчез!

С 1.01.2021 года оставляют только 50 бесплатных поездок с доплатой 150 руб. в месяц при активации ЭСПБ.

Вопросы:

1. Да, действительно с 2005 года меры социальной поддержки передали на усмотрение субъектов РФ. Но затем, чтобы, согласно ФЗ, повышать уровень соцзащиты, а никак не понижать! Мы рассчитывали, что постепенно все пенсионеры Иркутской области, имеющие большой стаж работы, получат право бесплатного безлимитного проезда. А что получаем? Докатились до 50 поездок и за те же 150 руб.

Вопрос: на каком основании отменили бесплатный безлимитный проезд на всех видах муниципального транспорта, что резко ухудшило не только материальное положение пенсионеров, но и моральное и их здоровье?

Иркутск – большой областной центр, одним маршрутом не всегда можно доехать до цели. Расписание движения транспорта есть, вот только не соблюдается: то часть машин на ремонте, то в пробках.... Причин много, а ждать на морозе мы не можем. Цены на продукты везде разные, мы вынуждены ездить и искать где дешевле. Находим, но донести до дома можем максимум 2 кг. Этого хватает на два дня. Значит, надо ездить регулярно с пересадками. Цены на лекарства в аптеках города тоже разнятся до 30 %. Мы должны общаться; дышать кислородом в лесопарках, купаться в реках; посещать церкви, библиотеки, бесплатные концерты, лекции, выставки, музеи; иногда театры и кино. Естественно, все это было в полном объеме до карантина из-за COVID-19, будет и после него. И пешком никуда не добраться! Надо ездить лечиться. Мы активно занимаемся общественной деятельностью, а это тоже транспорт. И 50 поездок на все это никак не хватит. Значит, не будет общения, продукты придется покупать дороже и меньше, ухудшится здоровье... Мы имеем право активно жить. Верните нам безлимитный проезд!

2. Нам сообщили, что 70 поездок отменила администрация города, так как в бюджете нет на это средств, и поэтому осталось только 50 поездок, оплачиваемых областью.

Вопрос: если область действительно нарушила ФЗ, ограничив количество поездок самым незащищенным слоям населения, то почему теперь и мэрия отказалась поддерживать малоимущих? Почему надо было сократить именно эту статью расходов?

3. Интересно получается. Стоимость 50 оплачиваемых из областного бюджета поездок составляет 750 руб. (50 поездок * 15 руб./1 поездку = 750 руб.). Плюс 150 руб. оплачивает льготник. Итого 900 руб. в месяц. Стоимость безлимитного проездного билета на всех видах муниципального транспорта в Иркутске для жителей, не имеющих льготу, составляет тоже 900 руб.

Вопрос: почему за те же 900 рублей жители города, не имеющие льгот, пользуются муниципальным транспортом неограниченное количество раз, а льготные категории граждан только 50 раз (поездок)? Выходит, проезд льготников тоже должен быть безлимитным!

В «Областной газете» было сообщено, что количество поездок ранее было 120: 50 бесплатных поездок – льгота областная и 70 бесплатных поездок были установлены муниципальным образованием. Но исходя из вышеприведенного расчета, область, с учетом 150 руб. льготников, полностью оплачивала безлимитный проезд льготников (750 руб. + 150 руб. = 900 руб.). Зачем мэрии понадобилось оплачивать еще 70 поездок дополнительно или плюс 1050 руб.?

4. На каком основании с нас взимают ежемесячно, при активации ЭСПБ, на лимитированное количество поездок по 150 руб. и почему поездок стало всего 50, мы уже спрашивали выше. Но вот что интересно. Область утверждает, что предоставляет федеральным льготникам 50 бесплатных поездок. Но ведь еще 10 поездок оплачивают сами льготники (+150 руб.). Тогда количество поездок по ЭСПБ должно быть, согласно простой арифметике, 60 а не 50 (но их надо минимум 90).

Вопрос: какой закон обязывает льготников платить 150 руб. за бесплатную льготу?!

Мы надеемся не только получить обстоятельные ответы от властей области (губернатора и министерства социального развития, опеки и попечительства), мэра города Иркутска и Законодательного собрания Иркутской области по всем четырем вышеприведенным вопросам, но и вернуть безлимитный бесплатный проезд федеральным ветеранам труда и инвалидам на всех видах пассажирского муниципального транспорта в Иркутске.

В. В. Путин заверил, что, несмотря на кризис, связанный с COVID-19, никакого ухудшения мер соцподдержки не будет.

Мы также обращаемся ко всем общественным и политическим структурам с просьбой оказать содействие в исправлении сложившейся ситуации. Надеемся, что вопрос решится на месте и нам не придется обращаться вышестоящие инстанции в Москве.

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