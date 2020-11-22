О наболевшем

Сразу же начну с вопля вопиющего в пустыне. То есть с чего-то почти бесполезного и бессмысленного. А именно с риторического вопроса, на который обычно ответ и не предусматривается: «Отчего же это любое учреждение, не говоря уж о продуктовых магазинах, где цены постоянно и неуклонно растут, норовят, хоть по мелочам, слегка ограбить пенсионера?»

Вопль первый. Платите за услугу

Недавно получил письмо (из Красноярска отчего-то) от налогового ведомства, где мне казённым чиновничьим языком было указано, что я обязан уплатить земельный налог, что я каждый год, впрочем, и делаю.

Не обошлось в этом уведомлении, как водится, и без страшилок. А именно чёрным по белому было указано: «Вам необходимо уплатить не позднее срока, установленного законодательством о налогах и сборах, следующий налог…» Сроки, впрочем, нигде в данном послании указаны не были. А была только сделана ссылка в конце письма (мелконьким шрифтом, который и с лупой прочесть непросто) на какой-то Налоговый кодекс пункта 6 статьи 228. То есть это всё ещё надо где-то искать…

Сразу же в подобных казённых письма узнаётся закостенелая, неповоротливая, не изменяющаяся годами и десятилетиями, давно напрочь проржавевшая чиновничья машина…

Сумма налога была обозначена в 571 рубль.

Однако на «Почте России» по улице Баснинской, 40 (ныне улица Свердлова) с меня потребовали 611 рублей.

На мой удивлённый вопрос, почему с меня собираются взять больше положенного, мне спокойно объяснили, что 40 рублей берётся за услугу. И даже выдали отдельную квитанцию, где опять же чёрным по белому было написано: «ИТО УФС Иркутской области, услуга 40 рублей».

А чуть ниже приписано ещё следующее: «С условием предоставления услуги согласен». А в строке со словом «подпись» вежливо попросили расписаться.

Я приписал перед словом «согласен» частицу «не», отчего получилось: «не согласен». И только после этого поставил подпись, думая, что колхоз – дело добровольное. Однако лишние деньги с меня всё же взяли. Да ещё «успокоили», что и в Сбербанке мне бы тоже пришлось платить за услугу…

Какую услугу? За что? Совершенно непонятно. Но деньги с пенсионеров, как с осеннего куста, стараются стряхивать повсюду. Поскольку и в том же Сбербанке, где я оформил автоплатёж на коммуналку, тоже почти к каждому пункту оплаты приплюсовывают какие-то дополнительные проценты.

Одним словом, грабят пенсионеров как самых законопослушных граждан всяк кому не лень.

Конечно, если бы пенсия у меня была со всеми надбавками (а я проработал более сорока лет) не 13 тысяч, а хотя бы раза в три больше, при нынешних-то заоблачных для пенсионеров ценах на всё и на вся, я бы, наверное, не обратил внимания на подобные мелочи. Но когда пенсии хватает только на всё дорожающие постоянно продукты (да и то выбираю, где они подешевле), все эти дополнительные расходы для меня существенны. Да, думаю, и для любого пенсионера тоже…

Вопль второй. В предчувствии зимы

Зима, как известно, в любом регионе, а в Сибири и подавно, наступает неожиданно для коммунальных служб. А поэтому – всегда некстати. Ибо, опять же, как всегда, коммунальные службы бывают к её приходу не готовы…

Однако в данном случае меня в преддверии зимы пугает как раз чрезмерная готовность коммунальных служб города к расчистке снега везде и вся! Причём, как правило, при помощи тяжёлой техники…

И тут я вынужден объяснить свою назойливость и настырность, касающуюся Цесовской Набережной Иркутска, или Новой, как её называют горожане. Но которая новой давно уже не выглядит. И о плачевном состоянии которой, словно разбомбленной вражеской авиацией, я уже неоднократно упоминал в своих многочисленных статьях. А ведь это, заметьте, самый центр города. Можно сказать, его парадное лицо. Правда, немного перекошенное, искривлённое и изуродованное именно оттого, что городские власти каждую зиму, создавая якобы удобство для граждан, регулярно чистят снег на набережной. Причём не при помощи дворников, а при помощи тяжёлых тракторов, снующих по набережной по утрам вместе с самосвалами, в которые они этот снег загружают или вытряхивают из своих огромных ковшей прямо в реку. А вместе со снегом сбрасывают в воду и плитку, которой выстлана набережная, продавливая её своим неимоверным весом во многих местах. А заодно и ломая парапет набережной, разрывая нижние сварные швы его отдельных частей и выламывая на нём металлические перегородки.

И такой порухи во многих частях набережной уже немало. Сталкиваются в воду даже большие плиты под парапетом. Некоторые из которых ещё опасно зависают кое-где над водой. А иные уже столкнули, и они скрылись в водах Ангары. Ну и ямины, конечно, повсюду – некоторые из них достигают полутора метров. И в ямах этих видны какие-то провода. Видимо, подводящие электричество к фонарям на набережной, большинство которых тоже находится в плачевной состоянии. Плафоны разбиты. Сами фонари покосились. А однажды я наблюдал, как К-700, расчищавший снег, и вообще свалил фонарь при развороте. Правда, на следующий же день его восстановили. Хочется ещё сказать, что некоторые из ям уже вплотную, так сказать, с тыла, приблизились к металлическим столбам, отделяющим набережную от реки. А сделанные на набережной сливы для воды давно уже забиты разным хламом, а верхние металлические решётки на этих бетонных сливах почти везде лежат вмести с ними на боку. И функцию свою подобный слив, естественно, обеспечивать не может…

И скорее всего, все эти огрехи на новой набережной ещё и оттого, что строили её в спешке к очередному юбилею города во времена губернаторства Мезенцева и построили, мягко говоря, хреново.

Кстати, выступая недавно в прямом эфире на иркутском областном радио, я обо всех этих проблемах сказал, тем более что в этой же передаче принимал участие и представитель «Автодора». Однако реакции никакой ни от кого, увы, не последовало…

Выходя же с набережной по кривому мосту, перекинутому через дорогу, сделанному ещё при Ножикове и находящемуся до сих пор в приличном состоянии, я вижу, как укладывают плитку в скверике вокруг Вечного огня, и с грустью думаю, что плитка, уложенная на мёрзлую землю, весной вся покоробится. Да и выполнить сей подряд «Дорстрой», как указано на щите перед бытовкой подрядной организации, грозился ещё к 15 сентября. А на дворе уже первая декада ноября…

Такие вот невесёлые у нас, ребята, дела по благоустройству города.

И думается, что если даже в центре города, где сосредоточена вся областная и городская власть, подобного разора не видят, то что тогда делается на его окраинах…

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