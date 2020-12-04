Необходимо внести ясность

Отклик на публикации под общим заглавием «В защиту Юрия Ножикова» в № 44 газеты «Мои года» о высказываниях экс-руководителя Иркутской области Владимира Потапова.

В своей книге «Губернаторская инфекция – популизм» бывший первый секретарь Иркутского обкома КПСС (1988–1990 годы), экс-председатель областного Совета народных депутатов (1990–1991) В. И. Потапов говорит о своих заслугах в строительстве крупных, системообразующих объектов промышленности, сельского хозяйства, социально-культурной сферы, обороны в Иркутской области, других регионах страны и даже за рубежом.

Так, на стр. 84 после слов «Итак, отчитываюсь о проделанном» следует длинный перечень: «Создано первое в области японо-советское предприятие «Игирма-Тайрику», сооружен завод по глубокой переработке древесины на Усть-Илимской площадке, построены «Центр микрохирургии глаза», всенародно признанный «Центр Дикуля», Музыкальный театр имени Загурского и Сибэкспоцентр, открыт Восточно-Сибирский филиал Академии медицинских наук, капитально отремонтирована взлетная полоса Иркутского аэропорта, открыт Усть-Илимский аэропорт. Ежегодно вводилось в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров жилья и 15–20 школ и детских учреждений».

Таким образом, В. И. Потапов записал на свой счет внушительные, впечатляющие свершения. Но соответствуют ли его утверждения истине? Действительно ли построено благодаря ему, а не просто по совпадению, в то время, когда он занимал указанные посты, хотя непосредственного участия в руководстве строительством не принимал?

Будучи в конце 1970-х – в течение 1980-х годов секретарем Иркутского областного комитета КПСС по строительству, а затем заместителем председателя Иркутского облисполкома по строительству, хорошо помню, как создавались объекты, которые перечислил В. И. Потапов. При этом мне вместе с другими руководителями области доводилось встречаться по вопросам строительства с теми, кто тогда руководил партией, государством, союзными министерствами и ведомствами, – Л. И. Брежневым, А. Н. Косыгиным, И. В. Капитоновым, Б. Н. Ельциным, Е. П. Славским, М. И. Бусыгиным, А. И. Майорцем, многими другими. В. И. Потапова на этих встречах я не помню.

При чтении книги заметно, что В. И. Потапов не владеет необходимым для его статуса объемом информации. Так, приведенный им объем жилищного и социального строительства конца 1980-х годов (якобы более двух миллионов квадратных метров в год) существенно завышен – на самом деле не был достигнут даже рубеж в 1,6 млн кв. м. Впрочем, это далеко не единственная ошибка.

По объектам. Предприятие «Игирма-Тайрику» создано на федеральные (как сейчас говорят) деньги совместно с японской стороной. Курировали этот процесс А. И. Майорец, первый секретарь Иркутского обкома КПСС В. И. Ситников, секретарь Иркутского обкома КПСС по строительству В. М. Спирин, заместитель начальника «Братскгэсстроя» В. В. Игнатов и ваш покорный слуга.

Почти такой же состав руководителей был и на строительстве завода по глубокой переработке древесины на Усть-Илимской площадке. Разве что не было представителей Японии, а активное участие принимал начальник «Братскгэсстроя» Ю. А. Ножиков.

Отмечу большую роль В. И. Ситникова в капитальном ремонте взлетно-посадочной полосы (ВПП) Иркутского аэропорта и открытии аэропорта в Усть-Илимске. В остальном же там, как это и положено в авиационном хозяйстве, основной вклад внесли союзные (федеральные) ведомства.

Что касается МНТК «Микрохирургия глаза», то его возводили строители из Финляндии при некотором участии ряда иркутских специалистов. Роль обкома партии была сугубо номинальной, так же, как и в открытии Восточно-Сибирского филиала Академии медицинских наук. Вообще формулировка «участие в открытии» какого-либо объекта требует обязательного уточнения. Разрезать ленточку – это ведь тоже участие в открытии. А ведь построить крупный объект – это огромная работа: добиться включения строительства в постановление ЦК, союзного и российского Совмина, Госплана, Госснаба, профильных министерств, связать воедино научные, проектные подразделения, заказчиков, подрядчиков, субподрядчиков, различные подразделения строительного комплекса. Это значит проводить планерки, штабы, ездить в командировки, составлять документы для их рассмотрения и утверждения. Такого участия В. И. Потапова в строительстве перечисленных им объектов не было.

Не помню и непосредственного участия В. И. Потапова в строительстве здания Иркутского музыкального театра имени Н. М. Загурского, а также Центра Дикуля.

Обращает на себя внимание полное отсутствие в книге В. И. Потапова каких-либо деталей, подробностей о его участии в строительстве перечисленных им объектов. А ведь это была настоящая эпопея – работа от зари до зари, многочисленные совещания, планерки, встречи, переговоры, командировки, множество проблем и поиск их решений. Очевидно, отсутствие таких подробностей – не случайность.

Развивая тему своих заслуг, В. И. Потапов приводит на стр. 84–85 обширный список промышленных объектов за пределами Иркутской области, где он, по собственному выражению, «осуществлял кураторство» и «сыграл немалую роль». В свете невысокой достоверности иркутского перечня, масштаб заслуг в других регионах тоже вызывает сомнения. Тем более что В. И. Потапов занимал перед возращением в Иркутск, на должность первого секретаря обкома, сравнительно невысокую должность инструктора в отделе тяжелой промышленности ЦК КПСС. Кстати, должность директора или заместителя директора (начальника) производственного объекта (фабрики, завода, строительного объединения) В. И. Потапов в советское время не занимал никогда. Был секретарем райкома, горкома партии, партийного комитета на алюминиевом заводе, но не руководил самим производством.

Наряду с перечислением своих заслуг В. И. Потапов в своей книге приводит необъективные, необоснованные и даже оскорбительные оценки деятельности Ю. А. Ножикова, о чем уже говорилось в газетах «Байкальские вести» и «Мои года». Отмечу еще несколько утверждений в книге, которые, на мой взгляд, не соответствуют действительности.

Например на стр. 57 автор утверждает, что совершил ошибку, приведя Ножикова в региональную власть. Тут сразу два момента. Во-первых, В. И. Потапов дает негативную оценку Ю. А. Ножикову. Во-вторых, возвышает себя самого, показывая, насколько значительные вопросы он решал в 1988 году. Между тем главную роль с областной стороны в назначении Ю. А. Ножикова на должность начальника треста «Братскгэсстрой» в 1984 году сыграли первый секретарь обкома В. И. Ситников и ряд других членов бюро обкома. Я участвовал в заседании бюро обкома КПСС, на котором большинством в один голос (и этим голосом оказался голос В. И. Ситникова) кандидатура Ю. А. Ножикова была рекомендована в ЦК к назначению. В. И. Потапов тогда был или инструктором ЦК, или заместителем заведующего отделом организационно-партийной работы обкома партии. И та, и другая должность означают, что это был вопрос не его уровня.

Что касается назначения Ю. А. Ножикова на должность председателя Иркутского облисполкома в 1988 году, то решающим было согласие остальных руководителей и трудового коллектива «Братскгэсстроя», полученное от них с большим трудом, причем на таком решении активно настаивал второй секретарь обкома В. М. Спирин.

Вызывают большое сомнение и утверждения В. И. Потапова, что столь известные люди, как Ю. А. Шкуропат (в 1980-х годах председатель Иркутского горисполкома) и И. А. Сумароков (генеральный директор Усольского свинокомплекса) давали Ю. А. Ножикову резко негативную оценку, причем сугубо личного характера: первый якобы говорил, что Ножиков его «предал» (стр. 86), а второй, оказывается, еще недавно «клеймил Ножикова» (стр. 83). Насколько мне известно, отношения Ю. А. Ножикова с Ю. А. Шкуропатом и И. А. Сумароковым всегда были взаимно уважительными и конструктивными. Да, рабочие разногласия имели место (а у кого и с кем их не было?), иногда и с элементами конкуренции. Но в этом нет ничего общего с утверждениями В. И. Потапова – высказанными, как и по всей книге, наотмашь, но без каких-либо уточнений (когда именно звучали приведенные им цитаты? где? в связи с чем? в чьем присутствии? и т. д.).

Пользуясь случаем, повторю свои слова о Ю. А. Ножикове, которые я уже высказал в газете «Мои года». Если говорить о том, с кем из руководителей области того времени я тесно общался, был дружен, то прежде всего отмечу, что хорошо был знаком с Юрием Абрамовичем Ножиковым. Долгое время мы работали рядом, и получилось так, что сначала он был у меня подчиненным, а потом я у него. Много ездили с ним по строительным объектам области. Он был очень хорошим человеком, мощным, крепким. А еще он трудоголик, не любил праздную жизнь.

Если же вернуться к произведению В. И. Потапова, то оно производит местами странное, а порой отчетливо негативное впечатление. Наряду с крайней необъективностью многих суждений автора книга «Губернаторская инфекция – популизм» грешит огромным числом фактических и стилистических ошибок, а также не соответствует морально-этическим нормам. Однако в связи с выходом такой книги в свет ее критический анализ, на мой взгляд, абсолютно необходим.

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