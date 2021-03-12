Найти выход из исторического тупика

|
Очень противоречивые мысли вызывает символика, разработанная к празднованию 360-летия Иркутска. На одном из юбилейных логотипов, например, мы видим Казанский кафедральный собор, в начале ХХ века входивший в число крупнейших культовых сооружений России, а потом снесенный, чтобы освободить место для строительства Дома Советов, который сегодня является резиденцией регионального правительства.
– Если вдуматься, то в этом образе – вся судьба исторического центра Иркутска, – считает координатор общественного проекта «В поле зрения» Эдуард Дикунов. – За примерами далеко ходить не нужно. В том же 1932 году, когда был снесен кафедральный собор, по соседству начала работать одна из крупнейших чаеразвесочных фабрик СССР, где был придуман легендарный советский «бренд» – чай «со слоном», и где в 50-е годы прошлого века производилась половина всего чая страны. Сегодня же там собираются строить элитный жилой комплекс, и эта часть набережной перестанет быть достоянием всех иркутян.
Похожая судьба постигла и известный иркутский памятник военной архитектуры – Красные казармы, из четырех зданий которого до наших дней дожили только два, остальные же были снесены ради постройки очередной, банальной, ничем не примечательной многоэтажки. А сегодня иркутян заботит, что эта история может повториться и в бывшем городке ИВВАИУ – с казармами кадетского училища, которые уже выведены из-под государственной охраны. Из-под государственной охраны сегодня выведены и многие другие памятники истории и архитектуры в центральной части Иркутска.
Более того, служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области пытается пересмотреть даже сами границы исторического поселения Иркутска и зоны охраны памятников культуры и архитектуры, вызвав тем самым громкий скандал всероссийского уровня: накануне своей декабрьской пресс-конференции президент Владимир Путин получил письмо от иркутской общественности с просьбой помочь сохранить историческую застройку столицы Восточной Сибири. Иначе культурные, исторические и архитектурные памятники Иркутска сохранятся лишь в книге рассказов по истории города, в историческом атласе и в большом иркутском историческом словаре, которые планируется издать в честь 360-летнего юбилея.
В реальной же жизни иркутская старина рискует навсегда уступить свое место квадратным метрам очередных среднестатистических новостроек. Или, быть может, нам еще не поздно одуматься и сохранить историю города для всех его жителей?
Фонд «В поле зрения» намерен доказывать в судах, что коммерческие квадратные метры можно строить и на других, не столь значимых для Иркутска участках.
– Исторический центр принадлежит нам всем, – подчеркивает Эдуард Дикунов.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Западное СМИ: главный инструмент удержания власти Путиным — это репрессии?
Политсезон в России в этом году очень бурный. Например, много событий произошло с возвращением в страну Алексея Навального. Затем последовал арест оппозиционера, по стране прокатились многочисленные акции протеста, где задержание опального блогера сыграло роль спускового крючка – люди выходили на улицы не только в его поддержку, но и чтобы выразить недовольство своей жизнью, системой. Было жесткое подавление инакомыслия в виде задержаний, да таких масштабных, что оказались переполнены тюремные камеры. Что происходит? Чего ожидать дальше? Предлагаем ознакомиться с точкой зрения одного из западных СМИ.
-
Какую модель iPhone лучше приобрести?
Впервые iPhone был представлен общественности в 2007 году и с тех пор стал одним из самых популярных смартфонов во всём мире. Несмотря на дороговизну, он продолжает бить рекорды продаж даже в периоды финансовых кризисов. Обычно компания Apple выпускает до двух новых моделей ежегодно, весной и осенью. При этом в марте чаще всего выходят более дешёвые смартфоны. Однако приобрести хороший iPhone не так уж и просто. На прилавках магазинов можно встретить огромное разнообразие моделей и не всегда они могут стать выгодной покупкой, поэтому многие сразу же теряются выбирая модный гаджет.
-
Бойлер: тепло, которое всегда с тобой
Горячая вода – жизненная необходимость. На протяжении веков обеспечить себя горячей водой можно было лишь традиционным образом: поставив ёмкость с водой на огонь, а после нагрева вылив воду в таз или ванну. Если говорить о приёме ванны, то такой способ был довольно трудоёмким, особенно если учесть, что воду приходилось доставлять в дом вручную, вёдрами. Принимать ванну каждый день можно было лишь при наличии рабов или слуг.
-
У Джо Байдена проблемы с головой?
Ходят слухи о том, что в Белом доме скрывают от народа серьезные проблемы со здоровьем у президента США. Журналист Анатолий Вассерман, комментируя озвученную информацию, предположил, что это так и есть.
-
Марина Зудина не считает себя «виновной» в разводе Олега Табакова
Известная актриса Марина Зудина стала гостьей программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», где рассказала о том, как начинались её отношения с Олегом Табаковым.
-
Фото: отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом
76-летняя отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом, построенный в тайге в Хакасии. В старом ей жить уже тяжеловато - в новом будет больше удобств.
-
Почему Андрей Миронов – не герой нашего времени?
Несколько дней назад Андрею Миронову исполнилось бы 80 лет. Давайте попробуем представить его теперь, в новой художественной и общественной реальности. И не постаревшим, а молодым. Таким, каким он был во времена своей славы. Это невозможно, в нашем мире Миронов немыслим.
-
Как быть, если вашим паспортом воспользовались аферисты?
В 2020 году из-за распоясавшихся мошенников россияне потеряли 150 миллиардов рублей. Сегодня от этого не застрахованы даже знаменитости. «Потерял паспорт, теперь мошенники наберут на него кредитов» – самый популярный страх при пропаже документов.
-
Вернуть Крым: Украина придумала новую стратегию
Украина никак не может успокоиться и смириться с тем, что Крым утерян безвозвратно. На этот раз глава МИДа страны назвал «три кита» политики возвращения Крыма, среди них — стратегия деоккупации полуострова.
-
На Алтае у министра в туалете нашли тайник с миллионами
Коррупционный скандал на Алтае. В уличном туалете у главы республиканского Минздрава Сергея Коваленко нашли тайник, в котором лежало около 5,8 миллионов рублей наличными!
-
Умер автор музыки к фильмам о гардемаринах Виктор Лебедев
В Петербурге на 87-м году жизни скончался известный композитор Виктор Лебедев. Мы публикуем подборку мелодий, написанных им. Послушайте!
-
Суд снова рассмотрит дело о похищении в 2004 году Авраама Руссо
Пресненский суд Москвы повторно приступает к рассмотрению уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, производство которого было прекращено в конце 2019 года. Первое заседание назначено на 23 марта.
-
Дело сестер Хачатурян: а если все-таки виновен отец?
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Михаила Хачатуряна, отца сестер Крестины, Ангелины и Марии, которых обвиняют в его убийстве.
-
Умер изобретатель аудиокассеты Лу Оттенс
Умер изобретатель аудиокассеты, голландский инженер Лу Оттенс. Ему было 94 года.
-
Андрей Разин пригрозил Малахову, что обнародует все его интимные тайны
Андрей Разин сделал громкое заявление в адрес Андрея Малахова. Продюсер группы «Ласковый май» пригрозил телеведущему публикацией компромата на него в том случае, если в эфир выйдет выпуск программы «Привет, Андрей!», посвященный Юрию Шатунову.
-
В Сибирь и на Дальний Восток идет аномальное тепло
В Сибири и на Дальнем Востоке в ближайшие дни будет аномально тепло. Например, в Иркутске воздух прогреется до +8 градусов, столько же — в Амурской области, в Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке. В Тыве, Бурятии чуть прохладнее — там максимум +4 градуса, в Красноярске — около 0 градусов.
-
На Байкале инспектор заповедника поймал браконьеров. На него завели уголовное дело
Абсолютно возмутительная история разыгралась на Байкале. Госинспектор честно боролся с браконьерами, пострадал сам, а в итоге... на него завели уголовное дело!
-
Принц Уильям: «Наша семья совершенно не расистская»
Герцог Кембриджский Уильям, старший брат британского принца Гарри, впервые прокомментировал интервью, в котором его младший брат и его жена Меган Маркл рассказали американской телеведущей Опре Уинфри о «нездоровом» отношении некоторых членов королевской семьи к цвету кожи их первенца.
-
Фу, как возмутительно: в школьной столовой продают объедки!
В Красноярске учительница одной из школ заподозрила работников столовой в продаже недоеденных порций. По словам педагога, она не раз становилась свидетельницей того, как тарелки с едой переставляли со стола отходов на раздаточный стол.
-
Сколько раз можно вступать в брак православным – мнение РПЦ
Русская Православная Церковь с радостью благословляла первый брак. Второй – снисходительно разрешала при наличии веских причин. Третий – осуждала, но допускала «по нужде». Четвертый считала невозможным ни при каких обстоятельствах. Но на практике не только простой люд, но и сильные мира сего не слишком следовали установленным правилам.