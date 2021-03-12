Найти выход из исторического тупика

Очень противоречивые мысли вызывает символика, разработанная к празднованию 360-летия Иркутска. На одном из юбилейных логотипов, например, мы видим Казанский кафедральный собор, в начале ХХ века входивший в число крупнейших культовых сооружений России, а потом снесенный, чтобы освободить место для строительства Дома Советов, который сегодня является резиденцией регионального правительства.

– Если вдуматься, то в этом образе – вся судьба исторического центра Иркутска, – считает координатор общественного проекта «В поле зрения» Эдуард Дикунов. – За примерами далеко ходить не нужно. В том же 1932 году, когда был снесен кафедральный собор, по соседству начала работать одна из крупнейших чаеразвесочных фабрик СССР, где был придуман легендарный советский «бренд» – чай «со слоном», и где в 50-е годы прошлого века производилась половина всего чая страны. Сегодня же там собираются строить элитный жилой комплекс, и эта часть набережной перестанет быть достоянием всех иркутян.

Похожая судьба постигла и известный иркутский памятник военной архитектуры – Красные казармы, из четырех зданий которого до наших дней дожили только два, остальные же были снесены ради постройки очередной, банальной, ничем не примечательной многоэтажки. А сегодня иркутян заботит, что эта история может повториться и в бывшем городке ИВВАИУ – с казармами кадетского училища, которые уже выведены из-под государственной охраны. Из-под государственной охраны сегодня выведены и многие другие памятники истории и архитектуры в центральной части Иркутска.

Более того, служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области пытается пересмотреть даже сами границы исторического поселения Иркутска и зоны охраны памятников культуры и архитектуры, вызвав тем самым громкий скандал всероссийского уровня: накануне своей декабрьской пресс-конференции президент Владимир Путин получил письмо от иркутской общественности с просьбой помочь сохранить историческую застройку столицы Восточной Сибири. Иначе культурные, исторические и архитектурные памятники Иркутска сохранятся лишь в книге рассказов по истории города, в историческом атласе и в большом иркутском историческом словаре, которые планируется издать в честь 360-летнего юбилея.

В реальной же жизни иркутская старина рискует навсегда уступить свое место квадратным метрам очередных среднестатистических новостроек. Или, быть может, нам еще не поздно одуматься и сохранить историю города для всех его жителей?

Фонд «В поле зрения» намерен доказывать в судах, что коммерческие квадратные метры можно строить и на других, не столь значимых для Иркутска участках.

– Исторический центр принадлежит нам всем, – подчеркивает Эдуард Дикунов.

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