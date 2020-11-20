Навязчивый сервис, или Облако мыльных пузырей

Я, конечно, бываю жутким занудой, но пусть в меня кинут камень, если я не прав: зачем столько риелторов в нашем маленьком Иркутске? Где бы ни оказался, взгляд обязательно наткнется на вывеску агентства недвижимости.

Этим летом пришлось заниматься продажей квартиры племянника, который переехал в другой город. Раньше как было – берешь газету объявлений, обводишь те, что тебе нужны, и начинаешь обзванивать. Сам тоже такое объявление даешь, стоило это недорого, а газет было две-три штуки всего. Их, кстати, люди любили просматривать просто ради интереса, без конкретной цели, и разлетались они как горячие пирожки.

По привычке пошел в киоск, а там давно уже нет таких газет. «Смотрите в интернете, – посоветовала продавщица, – все нужное теперь там». Послушался, полез в компьютер внука, нажал кнопку поисковой программы и ошалел: столько сайтов с объявлениями, дня не хватит, даже если просто листать.

Внук покритиковал за дремучесть, научил, как сортировать информацию, заодно помог разместить объявление на сайтах. Оказалось, они бесплатные да еще сами размножаются. Поставишь на один сайт, а он еще на несколько десятков передаст по цепочке.

В первый же день телефон оборвал шквал звонков. Звонили риелторы разных агентств, внук сказал, что электронный справочник «2ГИС» выдает 367 адресов на запрос о них. Все наперебой предлагали свои услуги и начинали разговор одинаково: нужно заключить договор именно с их агентством. Расхваливали себя, как фазаны на току, разговор вели напористо и агрессивно, убеждали, что только договор поможет продать мою квартиру мгновенно и очень выгодно. «Вы знаете, что мы только в прошлом месяце продали пятьдесят три квартиры?» Через два дня другой риелтор этого же агентства: «В прошлом месяце мы продали восемьдесят шесть квартир!»

Квартиру, кстати, смотрел от силы один человек из двадцати звонивших.

Когда надоело отбрыкиваться от пустых разговоров, попросил ознакомить с текстом договора. Изучил три-четыре штуки и понял, что был прав, не поведясь на павлиньи перья. Надо сказать, мне по долгу службы приходилось иметь дело с договорами – и свои составлять, и чужие подписывать. Так что имел представление о важных пунктах и подводных камнях. Мне отчетливо предлагали игру в одни ворота.

Все договоры, как под копирку с небольшими вариациями, составлены исключительно в пользу агентства и абсолютно кабальные для клиента. Прямо на старте риелтору определяется гонорар в сто тысяч – так и прописано в тексте. Независимо от качества и количества работы, которую предстояло проделать. Продавец должен отказаться от самостоятельных действий, все права делегировать именно этому агентству и ни с кем больше дел не иметь. Шаг вправо, шаг влево карается всевозможными штрафами для него. Агентство же в случае нулевого результата своей деятельности просто вежливо попрощается, не забыв содрать деньги за «накладные расходы».

То есть мне на голубом глазу предлагалось собственноручно создать риелтору тепличные условия, избавив его от коллег-конкурентов, а самому добровольно отказаться от свободы действий, права на выбор и ждать у моря погоды.

Теперь я говорил «нет» уверенно и с нескрываемым удовольствием, но атаки продолжались. Первое время я был терпелив и вежлив, как полагается пожилому интеллигенту. Потом начал тихо свирепеть. Не выдержав, спросил, что они такого умеют, чего не могу сделать я? Мне гордо ответили, что объявление на сорок сайтов поставят! Вспомнив внука, я засмеялся. В итоге ни один из звонивших так и не смог внятно, доходчиво и логично объяснить, зачем мне нужен их договор, если у них нет покупателя.

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