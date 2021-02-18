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Иван Сивко: большой герой Отечественной войны. И маленькая улочка в иркутском Затоне
Елена ПЕТРОВА, Телеинформ   
18 Февраля 2021 г.
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Имя Ивана Сивко в Советском Союзе было известно наравне с именами Зои Космодемьянской, Николая Гастелло и другими героями. О подвиге моряка и иркутской улице, названной его именем – в очередной публикации из цикла «Улицы имени Победы».

Иван Сивко: большой герой Отечественной войны. И маленькая улочка в иркутском Затоне

С мечтой о морском флоте

Иван Сивко родился в 1921 году на берегах Волги. Его семья жила в Николаевской слободе, позже ставшей городом Николаевском Волгоградской области. Его отец много лет прослужил на Балтике и с детства привил сыну любовь к флоту. Юноша, едва окончив среднюю школу, отправился реализовывать свою мечту – служить на флоте, причем не на речном, а в море.

Весной 1939 года восемнадцатилетний Иван Сивко приехал в Мурманск, устроился матросом на рыболовный траулер РТ-57 «Смена», ловил рыбу в Баренцевом море, как пишут авторы книги «Не просто имя – биография страны».

А осенью 1940 года юношу призвали в ряды Красной Армии. Он служил в учебном отряде Северного флота на Соловецких островах.

В первый же день Великой Отечественной войны Иван Сивко подает рапорт командованию отряда с просьбой направить его на фронт, но ему отказали – на флоте тоже нужны были специалисты.

«Прошу отправить на сухопутный фронт»

Между тем бои на суше становятся все более тяжелыми, Советский Союз несет большие потери.

Иван Сивко подает еще один рапорт: «Прошу отправить меня на сухопутный фронт, так как я хочу защищать свою любимую Родину до последней капли крови, до полного разгрома фашистской гадины».

Как отмечают авторы статьи «Иван Сивко: спасти десантную группу», для того времени это было вполне обычно – моряки всех флотов, независимо от того, приходилось ли им сражаться с врагом на море, или нет, рвались на берег – сойтись с гитлеровцами лицом к лицу, врукопашную.

И на этот раз, в июле 1941 года молодого человека отправляют во 2-й добровольческий отряд моряков-североморцев. Фактически он стал морским пехотинцем.

В это время обстановка под Мурманском осложнилась: немцы форсировали реку Западная Лица, стали продвигаться к Кольскому заливу, создалась угроза Мурманску и главной базе Северного флота – Полярному. На рубеж реки Западная Лица были выдвинуты части 52-й стрелковой дивизии и три батальона морской пехоты. Эти части совместными действиями отбросили врага с правого берега Западной Лицы на исходные позиции. Именно в этот район и перекинули отряд, куда вошел Иван Сивко.

Из моряков – в снайперы

В одном из залов Музея Северного флота хранятся боевые реликвии, и среди них – винтовка, на которой выгравированы слова: «Винтовка Героя Советского Союза И. М. Сивко». Прибывшего в места боевых действий Ивана Сивко стали учить искусству снайпера.

В своей книге «Комсомольцы-моряки в боях за Родину» Владимир Нелаев пишет:

«В минуту затишья молодые моряки собрались покурить около снайпера Володина.

– Товарищ снайпер, возьмите одного нашего бойца к себе на обучение, – попросил подошедший командир взвода.

Сивко выдвинулся вперёд.

– Разрешите мне.

– Пойдём! – добродушно согласился Володин.

Снайперская позиция находилась совсем рядом. Володин объяснил Сивко, как надо наблюдать за противником и обращаться со снайперской винтовкой.

Ждать пришлось недолго. С противоположной стороны широкой лощины, пригибаясь к земле, сбежали вниз по склону три зеленоватые фигуры и скрылись за большим валуном.

– Фашисты! – воскликнул Сивко.

Отдав Ивану винтовку, Володин взял в руки морской бинокль и сказал:

– Стрелять будешь ты, а я – корректировать стрельбу.

– Видишь? – через минуту спросил снайпер. – Слева высокий камень, справа большой валун, а между ними бугорок. Это голова фашиста. Целься под каску.

Теперь и Сивко отчётливо увидел в оптический прицел вражеского автоматчика. Он лежал, не двигаясь, среди камней. Иван выстрелил. Бугорок шевельнулся и стал менее заметным.

– Кажется, прикончил! – сказал Сивко.

А Володин, не отрывая глаз от бинокля, ответил:

– Промахнулся!

Озадаченный моряк прикусил губу. Он выстрелил второй, затем третий раз. Немец продолжал как-то странно двигаться между камнями. Володин, разглядев что-то, смущённо улыбнулся и спрятал бинокль за отворот бушлата.

– Вражеского автоматчика ты уложил с первого или второго выстрела, но мы с тобой не заметили, что за большим камнем сидят два солдата и тянут своего мёртвого приятеля за ноги. Вот почему он и шевелился всё время.

Так Иван Сивко открыл свой личный снайперский счёт».

Прикрывая десант

Между тем 12 июля в районе Западной Лицы противник снова перешёл в наступление и, прорвав оборону, стал продвигаться вперёд. Развернулись ожесточённые бои.

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Советское командование большие надежды возлагало на десант морской пехоты, высаженный на берег губы Западная Лица 14 июля 1941 года. В десанте действовал 325-й стрелковый полк и отряд моряков, среди которых и был Иван Сивко.

«Немцы бросили свои части на форсирование реки Большая Западная Лица. Сдерживали их наступление морской десант и прикрывающая десантников морская пехота. Бои шли ожесточённые, с переменным успехом. Особенно кровопролитные бои развернулись в Молтовском заливе, где одну из высот защищали морские пехотинцы. На господствующей сопке были сделаны оборонительные рубежи, которые штурмовали немецкие войска. 2 августа 1941 года наши части были вынуждены отступать под шквальным огнём немецких войск», – говорится в статье «Иван Сивко: настоящий морской пехотинец».

Началась эвакуация моряков с побережья. Одна из групп прикрывала отход десанта, в ее составе был и Иван Сивко.

«2 августа 1941 года группа моряков-десантников оборонялась на сопке у реки Западная Лица. В ней было всего пять человек, шестой – командир, младший лейтенант Коленкин. Моряки дрались отчаянно: надо было во чтобы то ни стало удержаться на этой сопке, чтобы другие подразделения десантников успели отойти на новые позиции. На сопке бушевал шквал артиллерийского и пулеметного огня. Осколком снаряда ранило командира, однако он продолжал руководить боем. Вскоре его ранило вторично, и он потерял сознание», – писал позднее в своих мемуарах «Курсом к победе» главком Северного флота адмирал Николай Кузнецов.

Относительно дальнейших событий есть некоторое расхождение в разных источниках, потому приведем оба варианта. Практически во всех статьях и биографических справках, касающихся Ивана Сивко, говорится, что он вынес раненого командира в безопасное место, а затем вернулся на огневую позицию. В то же время Николай Кузнецов пишет:

«Два краснофлотца подняли младшего лейтенанта и понесли, а три других, в том числе Иван Сивко, продолжали сражаться». Этой же версии, к слову, придерживается в своей книге и Владимир Нелаев.

Один моряк и 26 фашистов

А вот по поводу дальнейшего все историки и очевидцы единодушны. Двое товарищей моряка вскоре были убиты, на сопке он остался один. Иван Сивко собрал все боеприпасы погибших и продолжил сражаться. Он удерживал позицию в одиночку ещё два часа, из винтовки и гранатами уничтожил 26 фашистов. Когда же патроны закончились, и немцы окружили матроса, он подорвал последней гранатой себя и врагов.

«Вскоре упали сражённые пулями товарищи Сивко, – писал в своей книге Владимир Нелаев. – Оставшись один, он продолжал стрелять. Рядом вырастала груда пустых гильз. Патроны были на исходе. Моряк бил одиночными выстрелами, стараясь целиться точнее, чтобы ни одна пуля не пропала даром. Временами он приподнимался и бросал гранаты. А враги всё лезли. Сивко понял, что ему отсюда не уйти, кругом враги. Он ещё плотнее прижался к земле и, стиснув зубы, продолжал стрельбу.

Кончились патроны. Моряк нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало.

Враги, видя, что у моряка нет патронов, закричали:

– Рус, сдавайся!

– Русские в плен не сдаются! – крикнул Сивко.

Обозлённые враги кинулись к храбрецу. Моряк встал, расправил плечи и метнул последнюю гранату между собой и фашистами. Раздался взрыв. На скале никто не остался в живых».

Ивана Сивко похоронили в братской могиле западнее губы Андреева.

Указом Президиума Верховного совета СССР от 17 января 1942 года краснофлотцу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

В памяти потомков

Именем Ивана Сивко названы улицы в Мурманске, Североморске, Полярном, Николаевске и других городах, школа в одном из северных городов. Кроме того, его имя носили и носят несколько морских судов Северного флота.

В 1965 году министерство связи СССР выпустило почтовую марку с изображением этого моряка и его подвига.

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В Иркутске в районе Затона в результате строительства деревянных двухэтажных домов – так называемых «бараков» – сформировались две новые улицы. Видимо, близость к Ангаре и докам на ней сподвигла местные власти назвать их в честь героев-моряков: Николая Вилкова и Ивана Сивко.

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Улица Вилкова чуть более центральная, тогда как улица Сивко сперва отходит от нее практически перпендикулярно, а дальше идет параллельно. Впрочем, дальше – довольно громко сказано – ее продолжительности хватает на четыре «барака». Да и если бы не дорожные карты, ее, скорее, можно было принять за внутридворовой проезд. На половине домов адрес с названием улицы уже нечитаем, на остальных – пока еще в меру заржавел. На мемориальную табличку здесь не приходится рассчитывать, но в рамках мероприятий к юбилею Победы городским властям стоило бы обновить хотя бы адресные указатели с фамилией героя.

Фото автора и из открытых источников

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