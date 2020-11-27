Исследователь Байкала

Практически всю осень, с 18 сентября по 17 ноября, в Байкальском музее Иркутского научного центра в Листвянке проходила выставка, посвященная известному ученому, гидрофизику-байкаловеду, герою Великой Отечественной войны Владимиру Ильичу Верболову.

Владимир Верболов – известный ученый-лимнолог, кандидат географических наук, автор более 180 работ по гидрофизике Байкала, кавалер орденов и медалей СССР, заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН, активный участник выполнения заданий правительства и АН СССР по изучению Байкала и внедрению результатов в практику народного хозяйства, в том числе в обоснование строительства и эксплуатации гидроэлектростанций на Ангаре.

Выставке предшествовал межинститутский научный семинар. Сотрудники Лимнологического института СО РАН представили доклады об основных работах и творческом поиске этого известного байкаловеда, а также рассказали о том, какое продолжение получили его исследования в современной науке.

Большинство работ ученого посвящено вопросам термического режима, течения и водообмена в Байкале. В 1960–80-е годы В. И. Верболов проводил исследования течений в безлёдный период и выявил их основные закономерности на разных глубинах Байкала. Впервые на основе данных экспериментальных измерений он построил карту горизонтальных течений в Байкале, получил оценку активности вертикального водообмена.

Результаты научных исследований В. И. Верболова имеют фундаментальное значение для понимания циркуляционных процессов в глубоких озерах мира. Ученый много времени уделял проблемам охраны и рационального использования ресурсов озера Байкал, представлял Лимнологический институт в научных и общественных организациях страны. Большой научный авторитет Владимира Ильича, его богатый жизненный опыт и исключительные личные качества определили его важную роль в научной жизни и формировании коллектива Лимнологического института в 60–90 годы XX столетия.

А между тем знаменитый ученый оказался в Иркутске почти случайно. Родился Владимир Ильич 23 ноября 1923 года в Москве. Его родители учились в Первом медицинском институте. Но в 1934 году Александра Дмитриевна (мать ученого) разводится с мужем и принимает неожиданное решение переехать в Сибирь. В Иркутске В. Верболов учился в средней школе № 11 им. В. В. Маяковского, известной своими знаменитыми выпускниками, среди которых военный лётчик, Герой Советского Союза А. С. Богданов, академик Б. А. Трофимов, российский космонавт-испытатель А. А. Иванишин, пианист Денис Мацуев.

В 1941 году Владимир Верболов добровольно вступает в ряды Советской армии и всю войну служит в должности радиста. Войну закончил в Германии западнее Берлина, был награждён знаком «Гвардия» и медалью, в 1945 году – орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Всю жизнь Верболов ведет дневники. Владимир Ильич честно пишет о событиях военных лет и эпохе культа личности Сталина, что характеризует его как сильную сформированную личность, человека, много пережившего в своей жизни. После демобилизации из армии в 1947 году Верболов окончил курсы по подготовке к экзаменам на аттестат зрелости. Одновременно стал работать лаборантом кафедры физики в Иркутском госуниверситете, а в августе 1948 года поступил в Иркутский государственный университет на физико-математический факультет. После окончания ИГУ в 1953 году Владимир Ильич был сразу принят на работу на Байкальскую лимнологическую станцию (БЛС), где занимал должность заместителя директора БЛС АН СССР по научной работе. В 1977–1989 годах был заведующим лабораторией гидрологии и гидрофизики ЛИН СО РАН.

Первая научная публикация В. И. Верболова вышла в 1957 году. Это была статья «К вопросу о течениях в Байкале», изданная в Докладах АН СССР. Своим наставником Владимир Ильич считал, в первую очередь, Г. Ю. Верещагина, доктора географических наук, учёного-лимнолога с мировым именем, который впервые поставил комплексные биологические, гидрологические и геохимические исследования на Байкале и стал первым директором БЛС с 1928 до 1944 год. Учителями для Верболова были и знаменитый академик Григорий Галазий, и Владимир Сокольников – отец-основатель гидрологических исследований на Байкале, во время войны он был начальником дорожно-ледовой переправы на Ладоге, и сам Михаил Лаврентьев – советский математик и механик, основатель Сибирского отделения АН СССР (СО АН СССР) и новосибирского Академгородка, академик АН УССР (1939), академик АН СССР (1946) и вице-президент АН СССР (1957–1976). В период строительства ГЭС на реке Ангара и целлюлозно-бумажных комбинатов в Байкальске и Селенгинске им выполнялись правительственные программы по сохранению Байкала.

В 1965 году В. И. Верболов успешно защищает кандидатскую диссертацию по теме «Теплооборот и внутриводный теплообмен в верхних слоях озера Байкал» на географическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Подготовке диссертации предшествовала огромная работа по сбору экспедиционного материала автором, лаборантами и сотрудниками лаборатории гидрологии и гидрофизики и других ведомств – 20 130 единичных судовых наблюдений, данные шести метеостанций по температуре воды на пяти рейдовых вертикалях (в 1,5–5 км от берега) и на 89 разрезах в разных частях Байкала. Ведь чтобы получить крупицу знаний, например, о скоростях течения, нужно провести поверхностные и глубинные исследования, что является сложной задачей как технически, так и физически.

Основные направления, в которых Владимир Ильич проводит плановые регулярные исследования, – это поверхностные и глубинные течения, скорости течения, горизонтальные и вертикальные течения, внутрикотловинные и межкотловинные скорости течений и водообмен, радиационный и тепловой баланс, математическое моделирование гидродинамических процессов. Эти и другие направления были детально разработаны благодаря огромному интересу к ним Владимира Ильича. Верболов впервые стал ставить буйковые станции с измерителями БПВ на больших глубинах Байкала и провёл многолетний цикл исследований течений в разных глубинных зонах Байкала, его водообмена и теплового режима. Установка станций на больших глубинах озера, да ещё с крутым наклоном береговой зоны – очень сложная работа, но опыт, решительность и огромная заинтересованность Верболова дали развитие и этому направлению. Он регулярно принимал участие и в облетах акватории озера во время ледостава, активно участвовал в экспедиционных работах как на Байкале, так и на Братском водохранилище, и зимой и летом по несколько месяцев жил на стационарах.

Владимир Ильич активно занимался и преподавательской деятельностью, читал курс лекций «Общая лимнология» и «Течения и водообмен озера Байкал» студентам географического факультета ИГУ, преподавал на высших международных курсах по программе СЭВ. Был очень отзывчив и внимателен к молодым специалистам, привозил их в Листвянку в Байкальский музей, знакомил с гидрологическим оборудованием и сотрудниками своей лаборатории. Много работал с дипломниками и практикантами из разных университетов и институтов. К нему ежегодно приезжали на практику студенты из Эстонии.

Вот как вспоминает свою первую встречу с крупным ученым, доктором биологических наук, главным научным сотрудником Байкальского музея ИНЦ СО РАН Ольга Русенек. «По специальности я паразитолог, в истоке Ангары мы исследовали зараженность планктонных ракообразных личинками цестод, и когда мы получили очень высокие параметры зараженности, мне показалось это странным. Изучая циркуляционные процессы, происходящие в Байкале, я взяла монографию Владимира Ильича о схемах течения по Байкалу. Опираясь на эти данные, я установила, что, оказывается, есть генеральная циркуляция по Байкалу, которая проходит против часовой стрелки. Более того, в каждый конкретной котловине имеется своя циркуляция и влияние водных масс соседних котловин друг на друга. Я сформулировала свои мысли и пришла к Верболову. Эта встреча на меня произвела сильное впечатление. Он с таким вниманием отнесся ко мне, тогда еще молодому специалисту, и к моим заключениям. Воспользовавшись его советами, я написала статью, перевела ее на английский язык и отправила в Англию. И ее опубликовали».

И вот теперь, спустя годы, Ольга Тимофеевна Русенек нашла способ отблагодарить ученого. В соавторстве с Любовью Николаевной Куимовой (главным специалистом лаборатории гидрологии и гидрофизики ЛИН СО РАН) они подготовили и презентовали на семинаре книгу из серии «Исследователи Байкала» – «Владимир Ильич Верболов. На одной волне с Байкалом!» Издание подготовлено в связи с 75-летием победы нашего народа в Великой Отечественной войне и выпущено в рамках научных семинаров и выставок, посвященных жизни и деятельности выдающихся исследователей Сибири и Байкала. Книга предназначена для широкого круга читателей – гидрологов, географов, биологов, преподавателей и студентов естественных специальностей, работников заповедных территорий, гидов, а также для тех, кому интересны вопросы истории отечественной науки.

А закончился семинар открытием выставки, где были представлены личные вещи В. И. Верболова, тщательно отобранные членами его семьи, друзьями и коллегами. Военные записки его дневника, походная шинель и другие атрибуты военного времени, научные труды, среди которых – атласы Иркутской области и Байкала, монографии и рукописные работы, фотографии из экспедиций и многое другое. Экспозиция не только наглядно рассказывает о жизни и деятельности крупного исследователя, но и напоминает нам о том, что земля Сибирская славится выдающимися учеными, а Байкал всегда будет предметом изучения и новых открытий, чудом природы, которое не перестает удивлять. А значит – впереди новые экспедиции, открытия и имена выдающихся ученых, которые нам только предстоит узнать!

…Осенью на Байкале особенно красиво, спокойно и величественно. Хорошее время, чтобы не только полюбоваться озером, но и узнать о нем что-то новое.

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