Город второго рождения Хадаа

Эта история может с полным правом отнесена к числу историй, повествующих о втором рождении человека. Она случилась давно, основана на реальных событиях и имеет своё продолжение и в наши дни.
В 1988 году морозным воскресным вечером в Свердловском УВД раздался звонок. Взволнованный женский голос сообщил о происшествии в общежитии иркутского политеха: студент из Монголии Дарьжавын Хадбаатор ещё днём ушёл покататься на лыжах и до сих пор не вернулся. Зная ответственный характер паренька, товарищи сообщили о происшествии дежурному преподавателю.
На улицу Курчатова была срочно отправлена оперативная группа. Вызвали декана, преподавателей. Вскоре большая группа людей из советских и монгольских студентов и добровольцев из местного населения, снарядившись всем необходимым, двинулась на лыжах в район поиска – на лыжню за микрорайонами Первомайский и Университетский.
Обследовали почти весь район, окликали парня: «Хадаа!», а потом замирали на несколько минут в надежде услышать ответ. Но в лесу стояла зловещая тишина. Стемнело, нарастало ощущение тревоги – в газетах сообщалось, что в эту морозную зиму вблизи домов микрорайонов видели волков. Поиски продолжались всю ночь, но результатов так и не принесли.
Оставшиеся в общежитии студентки плакали. Куратор группы Хадбаатора Татьяна Ивановна Одесюк успокаивала их как могла. Говорила, что Хадаа обязательно найдется, надо в это обязательно верить. Передала им рассказ Хадбаатора о том, что старенькая мать юноши, провожая его на учёбу в СССР, вынесла из юрты пиалу с молоком и, окропив голову сына, благословила его словами: «Пусть твои дороги, сынок, в чужой стране будут чистыми и правильными».
…Вот одной из таких дорог и брел в это время Хадбаатор, утопая в снегу по пояс. Случилось непредвиденное: увлёкшись красотой леса, Хадаа далеко укатил по лыжне и, наткнувшись на кочку, сломал лыжу. Шёл по снегу пешком, стараясь срезать путь. Наступала темнота, фонарик уже не помогал. Несколько раз приходила мысль остановиться, но он вспоминал рассказы охотников-монголов, что в лесу главное – не заснуть.
Конечно, он знал, что его должны искать. Иначе и быть не могло! А ещё он знал, что ему нельзя погибнуть, ведь его ждут близкие на Родине, и у него столько ещё планов... И – о чудо! В лунном свете он увидел стог сена, который на его счастье ещё не вывезли. Из последних сил замёрзший паренёк устроил себе в стогу нору, забрался туда, забаррикадировал вход. Измученный вконец, он уснул, постепенно согреваясь теплом сена.
На рассвете, проснувшись, он начал прислушиваться. Вдалеке послышались сигналы поездов. Он пошёл на звуки и вышел из леса на железную дорогу между Смоленщиной и Каей. Вдалеке увидел путевого обходчика и смог объяснить тому, что с ним случилось. Вот где пригодилась ему хорошая учёба на подфаке! Железнодорожники вызвали скорую помощь, милицию.
В травматологическом отделении Кировской больницы № 3 Иркутска, куда он попал с обморожением, ему пришлось долго лечиться. Когда куратор Татьяна Ивановна пришла к нему в палату и увидела забинтованного, но живого Хадбаатора, оба расплакались. Так сидели они рядом – русская женщина и монгольский юноша – и плакали.
Вскоре он выздоровел. Ректор ИПИ объявил благодарность всем участвовавшим в поисках иностранного студента. А в Иркутске ещё долго обсуждали эту историю. И все сошлась в одном: Хадбаатор родился здесь во второй раз. Татьяна Ивановна тогда сказала ему: «Если твой Бог спас тебя, то это ради больших дел. Помни об этом».
…После учёбы в Иркутске Хадаа учился в Астрахани, изучал в Японии язык этой страны. Сейчас он живёт в Улан-Баторе, преподаёт студентам Медицинского института японский язык. Много путешествует и всегда по дороге на Родину старается посетить город своего второго рождения – ведь Иркутск стал для него родным и любимым, как и русский язык.
Поэт Марк Максимов в поэме «Из Монгольской тетради» написал:
Говорят, арат спросил у Ламы:
– О, Мудрец, кто ближе – друг или брат?!
– Говорят, под красной крышей храма
Думал мудрый восемь дней подряд.
На девятый – время быстротечно –
Средь богов, усевшихся вокруг,
Он ответил: «Ближе брат, конечно»,
Но добавил: «Если он ваш друг».
Через Интернет Хадаа часто выходит на связь со своими иркутскими друзьями. Вот и перед Новым годом разместил там фотографии: он с русским преподавателем Т. И. Одесюк в 1988 году, каким он стал сейчас и открытку-поздравление своей второй маме...
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