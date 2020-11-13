Елена Анохина: «Писала стихи всегда!»

Хотя Елена и родилась в Оренбургской области, её по праву можно считать нашей землячкой. В 2004 году она окончила Педагогический институт Иркутского государственного университета, затем училась в Литературном институте имени М. Горького в Москве. Одно из самых больших её произведений – «Вязаная сказка» – является лауреатом международного конкурса детской и юношеской литературы имени А. Н. Толстого.

Елена также стала за эти годы лауреатом и дипломантом многих творческих конкурсов: «Хрустальный родник», «Великий странник – молодым», «Под парусами Кижской регаты», «Золотое перо Руси», «Поэзия в моей жизни». А в 2018 году была ещё отмечена на Международном Аксаковском конкурсе (Самара) и завоевала Корнейчуковскую премию (Одесса).

– Елена Сергеевна, вы пишите для совсем юных читателей. Почему?

– Считаю, что высший пилотаж письма для детей – это написать что-то для очень-очень маленьких. В этом примером для меня была и остаётся Агния Барто, которую цитируют до сих пор.

– А когда вы начали писать?

– Сочиняла я всегда, с раннего детства любила ритм, рифму. И сейчас обрывочки моих детских стихов вразброс где-то лежат, даже не на бумаге – в голове. Я даю им время – раз они так долго со мной находятся, может, они когда-нибудь сплетутся в цельное стихотворение. И сейчас мне сложнее всего написать стихотворения как раз те, которые я писала маленькой. А первое я написала в семь лет:

Вон там на полянке,

Вон там за кустом

Лукаво ромашка мигает глазком.

Ты мимо пройди и не трогай цветка.

Живая ромашка, живая она…

Как видите, налицо вольное обхождение с рифмой и совершеннейшая свобода слова.

– Писать тогда стихи было неминуемо?

– Да. Если бы не начала, извелась бы вся. Эта самореализация была сродни зуду. И это надо использовать именно в детстве, когда много времени. Поэтому если хотите, чтобы ваши дети-внуки что-то успели сделать, пусть они это делают в раннем детстве. Когда ты взрослый, тебе приходится выбирать, что делать, а пока ты маленький – ты успеешь сделать всё.

– А каково это – быть творческим человеком?

– Это тяжело. И для самого человека, и для окружающих. Творческому человеку, свойственному летать в облаках, сложно переключиться на быт – помыть, например, окна, убраться в квартире. Меня к дисциплине вернул литературный институт. И ещё нужна мотивация к работе. Если меня «выключить из розетки», я моментально становлюсь бесполезным бытовым прибором – пылесосом в углу. Поэтому мне необходимо иметь какой-то стимул: встречи с людьми, экзамены. А ещё – хорошее настроение. Когда у тебя развито воображение, то необходимо держать свои желания под контролем, обеспечить себя ими наперед. Как только ты перестаёшь чего-то хотеть, ты перестаёшь быть хозяином этого мира, и он начинает разваливаться вокруг тебя, как домик из кубиков.

– Я заметила, что вы любите употреблять в своих стихах каламбуры, например «Ну а мы живём беспечно, потому что без печи!». С чем это связано?

– Знаете, наверное, с тем, что когда идёт слишком гладкое повествование, читателю становится скучно – ему не за что зацепиться. Чтобы удержать его на этом гладком повествовании, нужно, чтобы что-то произошло. И когда это происходит, он просыпается и готов действовать дальше. Поэтому каламбуры, неожиданные повороты в моих стихах присутствуют постоянно.

И ещё я люблю хорошие концовки.

– Какой у вас любимый жанр в литературе?

– Скорее всего, это рассказы и новеллы, то, как пишет О. Генри. Вот так всегда: чего начитаемся, то потом и транслируем. Наверное, у меня от него такая любовь к неожиданным поворотам.

– А любимый поэт?

– Определённо Пушкин. Эта любовь началась со сказок в детстве: читают тебе огромный текст, а ты не теряешься в сюжете, не устаёшь.

– Трудно писать стихи на заказ?

– Для этого необходимо накопить информацию и эмоции. Меня трудно развести на эмоции чем-то несуществующим. Поэтому когда я недавно писала два стихотворения на тему юбилея Победы – в «Мурзилку» («Мы с мамой и папой сейчас на параде…») и в «Сибирячок» («Солдатская каша»), то предварительно я просмотрела фильмы про реальные события, например, «Сталинградскую битву». Тяжело, беспомощно смотреть на всё то, что пришлось пережить тогда людям, но от такого осознания увиденного копятся эмоции, которые так необходимы в творчестве. Вообще считаю, что такие стихотворения стоит писать из «прошлого» – ты можешь быть предельно честным только тогда, когда «видел» всё это как бы вживую…

…Остаётся добавить, что у Елены Сергеевны вышли в свет следующие сборники: «Кто-то пролил молоко… Очень много!», «Вязаная сказка», «Бегут за нами облака», «Семь футов под килькой» и пожелать новых творческих высот!

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