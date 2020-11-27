День рождения «Алисы»

Первой компьютерной школе в Иркутске – 35 лет!

История «Алисы»

Можно ли в реальной жизни встретить говорящего Белого кролика или, скажем, Безумного шляпника? Оказывается, можно. Если войти в главный корпус Сибирского энергетического института, миновав дежурного, повернуть направо, потом налево и снова направо… В общем, по длинным коридорам и лабиринтам вы можете попасть в одно любопытное место. А если вам очень, ну очень сильно повезёт, то ещё на входе вы встретите загадочного спутника, который не только проводит вас до нужного кабинета, но ещё и попутно поведает о приключениях, происходящих в стенах этого удивительного местечка.

Первая школа программирования открылась в Иркутске в 1986 году при поддержке директора Сибирского энергетического института (СЭИ) Руденко Юрия Николаевича, который в то время был председателем школьной комиссии Академгородка.

А началось все с идеи Игоря Иосифовича Мадьярова, преподавателя программирования в школе № 19 и сотрудника СЭИ, провести школьную конференцию в стенах института энергетики, на которой учащиеся старших классов школы № 19 защищали свои проекты по специальности «Программирование». Их руководителями выступили сотрудники научных институтов Академгородка. С тех пор началась совместная работа со школьниками в области информационных технологий, а проведение весенней конференции стало традиционным.

В то время в школах не было полноценных компьютерных классов, программирование преподавали на базе УПК (учебно-производственных комбинатов). Первые компьютеры получили из Новосибирска и организовали компьютерный класс в школе № 19 для проведения уроков по информатике и вычислительной технике. А программисты в это же время занимались на БЭСМ-6 в СЭИ СО РАН.

К 1989 году конференция охватывает всю область, в ней принимают участие школьники из Ангарска, Усть-Илимска, Саянска, Братска и других городов. А в дальнейшем постоянными участниками становятся и школьники из Красноярска-26. После конференции Главное управление народного образования Иркутска принимает решение приобрести еще пять компьютеров марки IBM PC/ХT и установить их в школе № 24 для того, чтобы на них работала будущая компьютерная школа «Алиса». При этом необходимо было выполнить условие – конференция юных программистов должна проводиться в областном масштабе.

Тогда трио единомышленников – Игорь Иосифович Мадьяров, Тамара Викторовна Сташуль и Игорь Владимирович Мокрый взялись за дело.

«Если бы каждый человек занимался своим делом, Земля бы вертелась быстрее, – многозначительно произнесла Алиса».

Все трое энтузиастов до создания школы работали в Сибирском энергетическом институте в одной лаборатории отдела вычислительной техники и программирования у Шера Игоря Алексеевича, который, будучи заведующим отделом, 25 лет был ведущим конференции, до сих пор работает в жюри конференции и ведет фотолетопись школы.

Школу назвали «Алиса» в честь героини произведения Льюиса Кэрролла, а фирменным знаком стала улыбка Чеширского Кота. Привлекла не только и не столько сама Алиса, сколько личность автора, который был поэтом, прозаиком, философом, а кроме того, логиком и математиком. Творения Льюиса Кэролла переполнены литературными и логическими головоломками, а многие описанные в книге ситуации есть не что иное, как иллюстрация научных открытий.

– Когда мы придумали название, – вспоминает Тамара Викторовна, Мадьяров написал это название в выпуклой форме, а буквы «А» по краям сделал большими. И мы все увидели ушки кота. Позже в лапе кота оказалось перо, а перед ним книга. Так родился логотип. Что касается сходства Алисы с нашими школьниками… Они приходят сюда не за оценками, а за знаниями. Но знания можно подавать по-разному. Во время учебы многое их ставит в тупик, как и Алису в Стране Чудес, но те, кто не боится трудностей, неизменно находят из него выход. И еще в процессе учебы их не покидает чувство удивления, когда решение сложных вопросов лежит на поверхности, надо только внимательно слушать, смотреть, анализировать и тогда увидишь.

Количество желающих научиться работать с компьютером росло с каждым годом, нужны были преподаватели. Многие сотрудники научных институтов Академгородка охотно откликнулись на предложение выступить в качестве педагогов.

С 1997 года по настоящее время школой руководит Тамара Викторовна Сташуль. В институт она пришла в 1969 году и стала оператором БЭСМ-4. После окончания университета перевелась в группу программистов, занимаясь консультациями и разработкой проектов для отделов СЭИ. Продолжает работать в институте энергетики и сейчас. Но главное детище – компьютерная школу «Алиса», где она не только занимается организационно-административной деятельностью, но и ведет курсы по логике и программированию, помогает школьникам в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. В первые годы школа занималась только подготовкой программистских кадров из числа старших школьников. Сейчас работает по двум направлениям: пользователи и программисты. Кроме школьников здесь обучаются студенты и даже взрослые. По окончании курсов выдаются соответствующие свидетельства с гербовой печатью ИСЭМ СО РАН.

Ежегодная апрельская

С тех пор как зародилась традиция ежегодно проводить итоговую конференцию, прошло 35 лет. Каждый год в апреле в ней участвуют школьники из Иркутска и других городов области. И только в 2020 году мероприятие пришлось отменить. Тамара Викторовна сожалеет:

– Нынче из-за распространения коронавируса юбилейную и такую важную конференцию пришлось отменить. Надеемся, что следующей весной она состоится. Невозможно передать, насколько это удивительно торжественное и увлекательное событие.

Участники конференции – школьники или студенты очного отделения – представляют самостоятельно разработанную компьютерную программу на каком-либо языке программирования. Уникальность конференции в том, что до объявления результатов проходит два этапа. На предварительном этапе участники могут получить ценные советы и рекомендации от специалистов, имея возможность до второго тура провести работу над ошибками, улучшив свою разработку. Помимо мнения жюри есть и приз зрительских симпатий. Подарки для участников приобретают спонсоры, многие из которых – выпускники «Алисы». Одним из них долгое время являлся основатель школы «Алиса», открывший собственную компанию «Внедренческий центр Мадьярова И. И.» Но главным спонсором, как и прежде, выступает ИСЭМ – сохраняется преемственность доброго отношения к школе всех директоров института.

Ребята из школы «Алиса» успешно участвуют в конкурсах и конференциях, проводимых в Новосибирске и Красноярске, и всегда возвращаются с призовыми местами. И часто можно слышать, что уровень иркутских ребят не ниже, чем в Москве и Петербурге. И это неудивительно. Подобных школ, где педагогами выступают ученые, в России практически нет.

– Когда я бывала на всероссийских семинарах подобных организаций, отмечает Тамара Викторовна, – я не встречала ничего подобного. Как правило, это юридические лица или НКО, что влечет за собой много накладных расходов. В нашей школе нет ни секретарей, ни бухгалтеров, ни методистов и т. п. Только преподаватели – профессиональные программисты, которые любят свою работу, и им нравится работать с детьми. Преподавательский состав «Алисы» сами преподаватели называют «виртуальным», поскольку все являются сотрудниками академических институтов.

В организации конференции есть одна деталь – мероприятие расписано по минутам. Ничего не напоминает?

«…когда ты в хороших отношениях со Временем, то оно делает для тебя всё, что пожелаешь», – говаривал Шляпник.

Главные ценности

По мнению преподавателей, главная ценность «Алисы» – преемственность.

– Мы осознанно не даём рекламу, – говорит Тамара Викторовна, – к нам приходят благодаря хорошим отзывам. У нас обучались и обучаются и дети преподавателей, и дети наших бывших учеников – это показатель доверия. С середины августа до середины сентября я провожу собеседования с будущими учениками и их родителями. В неформальной обстановке мы принимаем совместное решение о выборе курсов в нашей школе. Учиться у нас сложно, но интересно. Все преподаватели обращаются к учащимся на «вы», атмосфера в классах уважительно-дружеская. Занятия проходят в небольших группах по шесть-девять человек. Одновременно мы можем принять около 70 учащихся.

У нас нет случайных людей. Мы дорожим каждым сотрудником. В настоящее время это наши выпускники. Например, курсы «Знакомство с компьютером» и «Работа в среде PhotoShop» ведёт Александр Орехов, бывший участник IV Конференции и член жюри с 1992 года. Сергей Розинов – также бывший участник двух конференций и член жюри с 1993 года. Теперь является председателем жюри конференции и преподаёт два курса: «Компьютер в порядке» и «Введение в машинное программирование». Курс по созданию сайтов ведет Юлия Розинова. Несколько лет назад у нас начал работать выпускник нашей школы, участник нескольких конференций Апанович Даниил, который ведет программирование для старших классов. За работоспособность компьютеров отвечает Сергей Тощаков и одновременно ведет в школе несколько курсов: Corel Draw, «Видеомонтаж» и «Организация компьютерных сетей». Все преподаватели являются выпускниками Иркутского государственного университета по специальностям «математика» или «физика».

В школе нет оценок. В конце каждого курса проводится практическая работа. Но наилучшим результатом является участие в очередной конференции. Во время учебы несколько раз в году проводятся олимпиады, в результате которых каждый может получить льготу в соответствии со своими успехами. Эта льгота сохраняется до конца учебного года.

Ребята 4–7 классов в «Алисе» – новички. Они только третью неделю посещают ознакомительный курс. На вопрос о том, нравится ли им в компьютерной школе, хором отвечают: «Да!» Девочка Настя говорит, что она ещё не решила, станет ли программистом, но ей хочется узнать о компьютере много полезного.

– А меня заставили сюда идти, – говорит Вова. – Но только на ознакомительный курс родители заставили, а теперь мне тут нравится. Тем более что здесь есть мои одноклассники.

Новички ещё мало узнали друг о друге, говорят, что даже дружить некогда, ведь учёба серьёзная и ответственная. Но преподаватели на собственном опыте знают, что общие интересы сближают, и ученики обязательно подружатся.

Пройдёт время, и эти ребята поверят, что трудности и страхи перед сложными учебными предметами не так велики – это всего лишь «колода карт». А всё важное и нужное они способны создать своими руками, при помощи знаний, опираясь на советы старших наставников.

И ведь Грифон говорил почти то же самое – «Чем больше сразу учишься, тем меньше после мучишься».

– Наши выпускники, как правило, делают хорошую карьеру, – говорит Тамара Викторовна. – Работают в разных городах России и за рубежом. Кто-то приходит потом в родной институт, как, например, ученый секретарь ИСЭМ СО РАН, к. т. н. Алексей Михеев и к. ф.-м. н. Евгений Черкашин. Одна из высокотехнологичных иркутских компаний ITSumma, которая занимается разработкой ПО и имеет заказчиков по всему миру, создана выпускниками «Алисы». Ее сотрудники – участники конференций прошлых лет, а теперь – добровольные спонсоры конференций. Даже в компании Microsoft работают наши выпускники.

В самом начале мало кто верил в будущее компьютерной школы «Алиса». Но за 35 лет существования из её уютных классов вышло более 3500 благодарных учеников. Она по-прежнему продолжает работать на базе Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН и продолжает выпускать будущих программистов.

Если провести некоторое время в стенах этой школы и пообщаться с преподавателями и учащимися, то возникает ощущение, будто ты находишься в Зазеркалье. Даже добродушная улыбка Чеширского Кота начинает мерещиться. Но главное отличие от сказки в том, что знания здесь дают настоящие. Можно заснуть, можно проснуться, неважно, большой ты или маленький – всё, чему научился, останется с тобой.

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