Селезнёву Олегу Ивановичу, недавно вновь избранному председателю Совета ветеранов Правобережного округа 21 февраля 2021 года, исполняется 70 лет. Родившись накануне Дня защитника Отечества, он, наверное, неслучайно выбрал себе военную дорогу, а в ней – профессию спасать людей в чрезвычайных ситуациях.

Его военная биография началась со службы в Советской армии в 1969 году, а после срочной службы продолжилась в Костромском высшем командном военном училище, куда Олег, успешно сдав экзамены и пройдя конкурсный отбор, в 1971 году был зачислен курсантом. Учился он на отлично и через четыре года в команде лучших был отправлен в группу советских войск в Германию. Где и началась его уже офицерская служба. Коллега Олега Ивановича по ветеранскому движению, А. В. Кузаков, посвятил ему юбилейное стихотворение, где есть такие строки:

Путь прошел не экскурсантом,

Честью с детства дорожил,

Был солдатом, был курсантом,

Звёзды честно заслужил!

Как отличный специалист по химической защите (такую специальность Олег Селезнёв освоил в военном училище), он был назначен командиром взвода отдельного батальона химической защиты. Успехи молодого командира повлияли на быстрый рост его военной карьеры. Уже на втором году службы он был назначен командиром роты химической защиты, а вскоре назначается на должность начальника штаба батальона. На этом посту старший лейтенант Олег Селезнёв проявил себя как знающий и умелый руководитель. Командование части, при которой находился батальон, рекомендовало его для поступления в военную академию.

О. И. Селезнёв оправдал доверие своих командиров и в 1980 году, успешно сдав вступительные экзамены, поступил в Академию химической защиты имени маршала С. К. Тимошенко. Проучившись четыре года в академии, её выпускник, отличник и уже инженер – капитан химической защиты был направлен в Иркутск на должность начальника штаба противорадиационной и противохимической защиты. Через три года О. И. Селезнёв возглавил аналогичную службу всей Иркутской области.

Мы не будем по годам расписывать его военную службу и расскажем только о некоторых её «горячих точках».

Одной из них была Чернобыльская трагедия. Авария на атомной станции произошла в апреле 1986 года, но работать спасателям пришлось не один год. Вот как вспоминает об этом сам Олег Иванович: «В 1988 году пришлось мне с группой сослуживцев участвовать в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Работа была на самой станции и в городке атомщиков – Припять. Заключалась она в очистке местности от радиоактивных (заражённых) предметов. Работали посменно. Смены были короткими, но частыми. После каждой смены проходили санитарную обработку: снимали одежду, мылись, а затем отправлялись на дозиметрический контроль. Выходных дней у нас не было. Пробыли мы на аварийном участке три месяца, а затем вернулись в Иркутск».

В 1990 году О. И. Селезнёв, уже в звании майора, был назначен на должность начальника штаба гражданской обороны Иркутска и заместителем мэра города. В этом же году он прошёл и первое боевое крещение на этом посту. В гостинице «Сибирь» в Иркутске возник пожар, во время которого люди спасаясь от огня и дыма, выпрыгивали из окон и ломали себе руки, ноги, позвоночники.

Принимавший участие в тушении пожара и спасении людей, О. И. Селезнёв пришел к выводу: чтобы уберечь людей в таких ситуациях, необходимо иметь на земле «улавливающее» устройство. Так появилась идея о создании «куба Селезнёва». Городские власти его поддержали и выделили средства на изготовление устройства. Собирали «куб» в Новосибирске и затем, испытав его на учениях, стали применять на пожарах повсеместно.

Шли годы и, как принято у военных, наступил срок увольняться в запас. В 2001 году полковник О. И. Селезнёв хоть и ушёл в запас, но отдыхал недолго, продолжая служить Отечеству. В 2002 году он был приглашён на работу в качестве начальника службы охраны в финансово-строительную компанию «Новый город», а после создания в Иркутской области службы ГО и ЧС возглавил её филиал в Иркутске.

С 2007 года Олег Иванович включился в ветеранское движение, которому и служит по сей день. Его трепетное отношение к воинам-ветеранам, к их социально-правовой защите были высоко оценены ветеранами, и они единодушно избрали его на пост председателя Иркутской городской организации ветеранов гражданской обороны в декабре 2007 года, а в 2008 году он был избран членом президиума Совета ветеранов Правобережного округа Иркутска.

За прошедшие 13 лет О. И. Селезнёв сделал свою организацию ветеранов гражданской обороны не только лучшей в Правобережном округе, но и в Иркутске. В 2012 году она была награждена вымпелом Российского комитета ветеранов войны и военной службы как лучшая ветеранская организация. О её успехах знали во всей России. Во всероссийском журнале «Гражданская защита» (№ 10 за 2013 год) опубликована статья об истории создания и деятельности организации и о её руководителе.

Как руководитель и активный участник ветеранского движения Олег Иванович заслуживает особого слова. В его организации для ветеранов делается много, как в личном плане, так и в проведении совместных мероприятий. Как говорится, дел у них через край! Многие праздничные даты ветераны гражданской обороны отмечают вместе. В ветеранской организации уже сложились свои традиции и особые ритуалы. Особенно горячо ими поддерживается соревнование по подлёдной рыбалке на озере Байкал, где выявляются победители в нескольких номинациях. А какая русская рыбалка без коллективной ухи? Потому-то зимняя рыбалка на Байкале для ветеранов – и праздник, и отдых! А заводным в большинстве случаев выступает О. И. Селезнёв.

А в январе 2021 года Олег Иванович получил «очередное повышение по ветеранской службе» – избран председателем Совета ветеранов Правобережного округа города Иркутска. Мы, ветераны округа, приветствуем этот выбор и желаем ему успехов в новой, более масштабной работе.

И несколько слов о наградах. Их у Олега Ивановича много – на груди не умещаются. Есть ордена и медали СССР, есть и России. А самой главной своей наградой он считает орден «За заслуги перед Отечеством».

У юбиляра большая и дружная семья. Со своей женой Татьяной Николаевной они вместе идут по жизни с 1972 года и скоро будут играть золотую свадьбу. В счастливом браке родились три сына: Андрей, Роман и Илья. Андрей и Роман – работники автотранспорта, а Илья занимается предпринимательством. Но главная семейная забота Селезнёвых-старших – это внуки. Их пять – три внучки и два внука. И возрастной разброс приличный: от детского сада до студента. Так что Олег Иванович – дедушка с большим стажем и, как он сам признался, любовь к внукам у него большая, и главное – взаимная!

Дорогой Олег Иванович! Ветераны Правобережного округа поздравляют вас с прекрасным юбилеем! Здоровья, счастья, успехов в сложной, но такой нужной работе!

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