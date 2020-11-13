«Будем мы ещё жить, будем!»

Каждую осень в Дни русской духовности и культуры «Сияние России» сотрудники и читатели Гуманитарного центра имени семьи Полевых гадают, кто же из именитых литераторов придёт к ним нынче. Когда осенью 2018 года стало известно, что на встрече среди прочих будет и Ким Балков, радости нашей не было предела – ведь с момента его последнего визита к нам успело вырасти новое поколение школьников.

В зале библиотеки в тот день было особенно много молодежи: старшеклассников соседних школ, выпускников гимназии № 2. Это заметно удивило и обрадовало и других наших гостей: замредактора журнала «Наш современник» Александра Казинцева, иркутского поэта Василия Козлова – ведь, к сожалению, современная молодежь мало сейчас интересуется художественной литературой. Но более всех этим обстоятельством был доволен Ким Николаевич. Он сразу нашел подход к ребятам, увлёк их своей искренностью и открытостью, рассмешил добрым юмором в воспоминаниях и о своей молодости.

«Лет 15-20 назад я, как и многие писатели, думал, что мы потеряли читателя, – начал тогда своё выступление Ким Балков. – Но в последнее время обстановка всё-таки меняется – читатель, слава богу, появился! А иначе и быть не могло. Ведь только литература способна раскрыть душу человека, увести его от того «мусора», которым он окружён. Путь в большую литературу у каждого свой. Я, например, благодарен судьбе за то, что попал в своё время в иркутский университет. И мне повезло с окружением, рядом учились интересные, талантливые ребята: Слава Китайский, Саша Вампилов, Арнольд Харитонов (мы все его звали Олегом). И у нас сразу же возник свой коллектив литераторов. Мы не могли тогда ни дня обойтись без строчки, и всё читали, читали – отрывки из произведений популярных авторов, свои сочинения – стихи, прозу. Вампилов, помнится, зачитывал кусочки из своих пьес. Читал свои стихи и я. Как сейчас помню строки о нас с Идеей Владимировной, моей женой, с которой мы вместе со студенческих лет:

Их звали чУдно, не по-русски,

И слышалось часто сквозь дым

На улицах шумных Иркутска:

«Привет вам, Идея и Ким!»

Свет меркнет мерцанием тусклым,

Года покрываются мглой,

Их звали чУдно, не по-русски,

Но русские были душой!

Хулиганили мы, конечно, молодые же ещё были, глупые… Но что всегда нравилось мне в этих ребятах, так это лёгкость. Лёгкость и стремление понять, для чего же мы существуем на этой земле. И сегодняшние ребятишки интересуются. У меня есть сложнейший роман «Будда», и пацанёнок, лет 15, подходит ко мне и начинает говорить о буддизме – со смыслом говорит, с понятием. Значит, человек возрождается, что, может, он и не умирал вовсе, а спрятал своё лицо подальше от мерзости и быта. И я бы очень хотел, чтобы вы, ребята, обращали внимание на людей, которые ведут вас к чему-то светлому. Мало таких людей. Вот рядом со мной сидит Александр Иванович (Казинцев. – Прим. авт.), с какой тревогой и болью он пишет о России, о развалившемся СССР. Потом эта боль переходит в чувство уверенности, что не все еще погибло, что будем мы ещё жить, будем! Пока живём, дышим, пока бродим по этому свету… Сейчас я работаю над книгой «Прости меня, Отче!» Это обращение к Байкалу. Книга идёт тоскливо, с болью. Наверное, это – последнее, что я могу сделать. Всю жизнь я прожил на Байкале и писал о нём. Многие мои книги посвящены священному морю. И там я увидел Человека, причём и в наши дни. Совершенно не похожего на городского. Этот человек более нежен, он неожиданен в своих поступках, стронутый с пути обычного, по которому шагают люди. И я понял, что всё-таки там, в глубинке, существует истинная душа человеческая. И я рад, что она есть. Я уверен, что есть она и в вас и что вы никогда не оторвётесь от родной земли, не уедете на чужбину… И спасибо вам за это, родные! Помните, что за вами – весь народ наш! Счастья вам, дорогие мои, света божьего в душе!» – сказал тогда Ким Балков на той прощальной, как оказалось, встрече с молодежью…

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...