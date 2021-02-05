Знаменитый дом Еропкина в Москве возьмут под особую охрану

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Особняк на Остоженке, 33, строение 1 входит в список федеральных памятников культурного наследия. Его построили в 1764–1772 годах по проекту знаменитого архитектора Матвея Казакова. Петру Дмитриевичу Еропкину, чье имя носит памятник, здание пожаловала Екатерина II.
«Помещения дома отличались необыкновенной роскошью, здесь была даже своя домовая церковь. В этом особняке устраивали блестящие балы, на которых нередко бывал в детстве Александр Сергеевич Пушкин», — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
По словам чиновника, до наших дней сохранился не только внешний облик здания, но и часть его внутреннего убранства. Специалисты расписали предмет охраны памятника. Теперь любые реставрационные работы должны проводиться с учетом этого списка.
Особую ценность, по словам Емельянова, представляют веерные замки и львиные маски над окнами первого этажа, отделка фасадов, в том числе белый камень, уникальны чугунные колонны дома и домовой церкви Марии Магдалины, лепные розетки, а также печи второй половины XIX века и лестницы XVIII — второй половины XIX века с чугунным ограждением. Также в предмет охраны включили покрытие полов, которые выложены чугунными плитами с рисунком двух типов. Ценным признано оформление интерьера домовой церкви Марии Магдалины, станковая живопись на холстах начала XX века, орнаментально-декоративные росписи и части коридора второго этажа.
Сегодня интернет прочно вошел в нашу жизнь – здесь можно получить массу полезной информации, купить что угодно, обучаться, смотреть фильмы и слушать музыку, развлекаться и многое другое. И, что особенно радует, интернет предоставляет людям множество разнообразных вариантов для общения – социальные сети, чаты, мессенджеры и т.п. А в последние годы все большей популярностью пользуются различные сервисы для знакомств.
Инфляционные ожидания населения России, «значительно возросшие» в минувшем году, «заметно снизились» в январе 2021 года, но «остались на повышенном уровне». Об этом говорится в комментарии Центробанка РФ.
Особняк на Остоженке, 33, строение 1 входит в список федеральных памятников культурного наследия. Его построили в 1764–1772 годах по проекту знаменитого архитектора Матвея Казакова. Петру Дмитриевичу Еропкину, чье имя носит памятник, здание пожаловала Екатерина II.
На прошлой неделе состоялся первый телефонный разговор Владимира Путина и Джозефа Байдена. Первое, что сразу стали мусолить: кто из них кому позвонил. Но это абсолютно неважно. Взрослые люди не затрудняются позвонить, если им нужно что-то обсудить. Путин поздравил Байдена с избранием на пост – это чисто дипломатический политес, и заодно они обсудили свои вопросы – главным образом продление договора по СНВ-3. Второе обстоятельство, которое обсуждается: разговор был на самом деле жестким и показал, что шансов на восстановление отношений нет.
События, связанные с Алексеем Навальным, как и вообще почти все происходящее в России, освещаются на Западе очень своеобразно. «Истерика зашкаливает», — так прокомментировал ситуацию МИД РФ Сергей Лавров.
Поклонники бывшей звёздной пары Анджелины Джоли и Брэда Питта, несмотря ни на что, продолжают следить за их жизнью. Многие заметили, что Джоли в последнее время стала не так категорично относиться к Питту.
Житель Иваново уволился из органов МВД, поскольку считает приговор политику Алексею Навальному несправедливым. Отметим, что это уже второй случай, когда полицейский остается без работы из-за того, что его мнение идет вразрез с мнением большинства...
На кукурузном поле у польской деревни Слушкув, к юго-востоку от Познани, был найден большой горшок, наполненный серебряными монетами начала XII века. Также в нем находились четыре кольца, одно из которых, по мнению ученых, могло принадлежать Марии — жене одного из самых могущественных людей Польши того времени.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.