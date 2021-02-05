Знаменитый дом Еропкина в Москве возьмут под особую охрану

Особняк на Остоженке, 33, строение 1 входит в список федеральных памятников культурного наследия. Его построили в 1764–1772 годах по проекту знаменитого архитектора Матвея Казакова. Петру Дмитриевичу Еропкину, чье имя носит памятник, здание пожаловала Екатерина II.

«Помещения дома отличались необыкновенной роскошью, здесь была даже своя домовая церковь. В этом особняке устраивали блестящие балы, на которых нередко бывал в детстве Александр Сергеевич Пушкин», — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По словам чиновника, до наших дней сохранился не только внешний облик здания, но и часть его внутреннего убранства. Специалисты расписали предмет охраны памятника. Теперь любые реставрационные работы должны проводиться с учетом этого списка.

Особую ценность, по словам Емельянова, представляют веерные замки и львиные маски над окнами первого этажа, отделка фасадов, в том числе белый камень, уникальны чугунные колонны дома и домовой церкви Марии Магдалины, лепные розетки, а также печи второй половины XIX века и лестницы XVIII — второй половины XIX века с чугунным ограждением. Также в предмет охраны включили покрытие полов, которые выложены чугунными плитами с рисунком двух типов. Ценным признано оформление интерьера домовой церкви Марии Магдалины, станковая живопись на холстах начала XX века, орнаментально-декоративные росписи и части коридора второго этажа.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...