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«Жевали глазные яблоки»: стали известны удивительные факты о неандертальцах
По инф. rosbalt.ru   
21 Ноября 2020 г.
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Неандертальцы были способны к абстрактному мышлению. Об этом свидетельствует пример сталагмитов в пещере Брюникель на юге Франции.

«Жевали глазные яблоки»: стали известны удивительные факты о неандертальцах

Эта загадочная конструкция подтверждает умение планировать и конструировать каменные сооружения, отмечает английский эксперт Крис Стрингер, пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

По данным археолога Ребекки Урэгг Сайкес, неандертальцы каким-то образом разговаривали друг с другом, также они группами охотились на крупных, опасных диких животных, загоняя их в тесную яму и убивая копьями. Возможно, они знали, как разводить огонь, и изготавливали инструменты для дубления кожи.

Еще неандертальцы, предположительно, хоронили умерших. Это подтверждает обнаруженный недавно археологами в пещере Шанидар на севере Ирака скелет неандертальца возрастом 70 тыс. лет — почва вокруг скелета отличалась от окружающей почвы, что является явным свидетельством того, что это было захоронение.

Специалисты также выяснили, что неандертальцы любили жевать глазные яблоки — об этом свидетельствуют следы разрезов на костях животных. Они охотились на крупных и мелких животных, питались рыбой и морепродуктами, многочисленными растениями, орехами и плодами.

Ранее анализы ДНК показали, что в генах европейцев содержится около 2% генетического материала неандертальцев.

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По инф. rosbalt.ru

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