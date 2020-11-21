«Жевали глазные яблоки»: стали известны удивительные факты о неандертальцах

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
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Неандертальцы были способны к абстрактному мышлению. Об этом свидетельствует пример сталагмитов в пещере Брюникель на юге Франции.
Эта загадочная конструкция подтверждает умение планировать и конструировать каменные сооружения, отмечает английский эксперт Крис Стрингер, пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.
По данным археолога Ребекки Урэгг Сайкес, неандертальцы каким-то образом разговаривали друг с другом, также они группами охотились на крупных, опасных диких животных, загоняя их в тесную яму и убивая копьями. Возможно, они знали, как разводить огонь, и изготавливали инструменты для дубления кожи.
Еще неандертальцы, предположительно, хоронили умерших. Это подтверждает обнаруженный недавно археологами в пещере Шанидар на севере Ирака скелет неандертальца возрастом 70 тыс. лет — почва вокруг скелета отличалась от окружающей почвы, что является явным свидетельством того, что это было захоронение.
Специалисты также выяснили, что неандертальцы любили жевать глазные яблоки — об этом свидетельствуют следы разрезов на костях животных. Они охотились на крупных и мелких животных, питались рыбой и морепродуктами, многочисленными растениями, орехами и плодами.
Ранее анализы ДНК показали, что в генах европейцев содержится около 2% генетического материала неандертальцев.
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