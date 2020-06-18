Жертвам политических репрессий планируют выплачивать пособия на покупку жилья

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В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий выплату однократного пособия на приобретение или строительство жилья для жертв политических репрессий.
Пособия предлагается платить из федерального бюджета, чтобы реабилитированные лица смогли купить на эти деньги жилье по прежнему месту жительства.
Авторы законопроекта подсчитали, что в таких пособиях нуждаются около 300 человек, которые хотели бы вернуться на прежнее место жительства. На выплату пособий понадобится 1,4 млрд рублей.
Действующее законодательство устанавливает право реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где они проживали до применения к ним репрессий, быть принятыми на учет и быть обеспеченными жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством субъектов РФ. Однако в законе отсутствует механизм специального нормативного обеспечения права реабилитированных лиц и членов их семей на возвращение в родные места и порождает правовую неопределенность в отношении этой категории лиц.
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