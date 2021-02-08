Вот это да: найдены редкие золотые солиды императора Михаила VII

В Болгарии археологи при проведении раскопок на территории древнеримского города Альмус обнаружили три редкие золотые монеты, которые были отчеканены при императоре Михаиле VII почти 1000 лет назад.
Золотые монеты, солиды, были найдены в современном болгарском городе Лом. В римский и византийский периоды этот город носил название Альмус. Небольшой клад, который обнаружили археологи, относится к Восточной Римской империи.
Эксперты уже установили, что монеты были отчеканены после битвы при Манцикерте. Это сражение состоялось 25–26 августа 1071 года. В нем сошлись армии турков-сельджуков под предводительством султана Алп-Арслана и Византийской империи.
Турки-сельджуки разгромили византийцев и взяли в плен императора Романа IV Диогена. Впоследствии он выкупил свою жизнь за счет территориальных уступок. В Византии же был коронован Михаил VII Дука. Роман IV был его отчимом и соправителем.
По мнению археологов, именно при императоре Михаиле VII, который единолично правил с 1071 по 1078 годы, и были отчеканены найденные солиды. Этот император не был успешным. Достаточно сказать, что при нем турки-сельджуки овладели значительной частью византийской Анатолии.
Кроме того, в историю он вошел под прозвищем «Парапинак», что по-гречески означает «минус четверть». Так императора прозвали из-за девальвации византийских монет, которая была проведена в период его правления. Он был свергнут с престола в ходе восстания, вспыхнувшего в 1078 году. Михаила насильно постригли в монахи, и уже в этом качестве он дослужился до сана епископа города Эфеса.
Археологи предполагают, что клад мог быть спрятан во время одного из «варварских вторжений». Известно, что в XI веке Византийская империя подвергалась набегам половцев и тюркского племени огузов. Они вторгались в Византию с севера, пересекая реку Дунай.
«К сожалению условия, в которых мы обнаружили византийские золотые монеты, не позволили проследить историю происхождения этого клада, — говорит руководитель раскопок Валерий Стоичков. — Скорее всего, это было небольшое сокровище, изначально спрятанное в тканевом мешочке. Его следов не сохранилось, но на это указывает особый цвет монет».
Археолог отмечает, что «варварские вторжения» происходили на протяжении всего периода правления Михаила VII. Времена были нестабильными и опасными. Атака могла произойти в любой момент. Видимо, кто-то из местных жителей и решил спрятать свои ценности, которые пролежали в земле почти целое тысячелетие.
По оценкам экспертов, в те времена три византийских золотых солида по своему номиналу были равноценны 900 византийским же бронзовым монетам.
Кстати, это не первый подобный клад, обнаруженный в болгарском Ломе в руинах города Альмус. Еще в 1960-е годы археологи нашли там клад, который состоял из более чем 5000 византийских бронзовых монет XI–XII веков. А чуть позже здесь же был обнаружен еще один небольшой клад, состоявший из трех византийских серебряных монет XIV века.
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Вот это да: найдены редкие золотые солиды императора Михаила VII
В Болгарии археологи при проведении раскопок на территории древнеримского города Альмус обнаружили три редкие золотые монеты, которые были отчеканены при императоре Михаиле VII почти 1000 лет назад.
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