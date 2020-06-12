ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
«Снимаюсь, только если Музу тоже берёте»: беззаветная любовь Георгия Юматова и Музы Крепкогорской
2020-05-16-14-38-38
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Кубанскую судью-«супертелочку» отправили в позорную отставку
2020-05-18-01-20-11
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая прославилась в интернете видеозаписью с разнузданным...
«Квартирный скандал» в семье Федосеевой-Шукшиной набирает обороты
2020-05-16-13-49-06
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Водителя, погибшего в ДТП с Ефремовым, похоронили в родном селе под Рязанью

По инф. Российской газеты   
12 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Рязанской области простились с Сергеем Захаровым — водителем фургона, который 8 июня протаранил внедорожник Михаила Ефремова. Похоронили Захарова на деревенском кладбище в родном селе Кузьминское под Рязанью.

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в родном селе под Рязанью

— Хорошо прошло, молитвенно, — поделился с «РГ» настоятель храма Казанской Божьей матери протоиерей Геннадий Черкасов. — Знаете, как иногда бывает с напряжением, а тут все очень по-родственному. Хороший человек был.

На отпевание в храм села Константиново, находящийся на территории музея-заповедника Есенина, пришли около 60 человек. В основном родные.

— Все в масках были. В основном свои надевали, у кого не было, мы обеспечили. У гроба, конечно, социальную дистанцию соблюдать сложно, — вздохнул настоятель.

После отпевания в храме поехали в Кузьминское — это совсем недалеко от Константинова. Затем — на кладбище. В последний путь погибшего провожали около полусотни человек.

Кладбище в Кузьминском старое: «Старая деревня — старое кладбище», — вздохнул иерей Геннадий Богомолов, молившийся за упокой души у разрытой могилы. Скромный гроб, усыпанный цветами, кусты отцветшей сирени, оградка соседней могилки. На кладбище многие плакали, а уж слезы смахивали все, поделился батюшка.

Как рассказывают односельчане, Сергей Захаров очень любил мать, заботился о ней. Надо ж такому случиться, что 86-летняя Мария Ивановна, перенесшая два инфаркта, пережила сына, рассуждают соседи. Матери родные до последнего не хотели говорить о гибели сына. Но все же пришлось, и она смогла дойти до могилы, несмотря на тяжесть душевную и физическую.

Земляки вспоминали Сергея добрым словом. Со слов прихожан о нем рассказал Геннадий Черкасов, как о человеке добром и отзывчивом. Говорят, что пьяным его ни разу не видели. «Проститься пришли те, кто его любил», — заметил священник.

Напомним наши заголовки об этом скандальном случае, произошедшем с любимыми многими актером:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 