Водителя, погибшего в ДТП с Ефремовым, похоронили в родном селе под Рязанью

В Рязанской области простились с Сергеем Захаровым — водителем фургона, который 8 июня протаранил внедорожник Михаила Ефремова. Похоронили Захарова на деревенском кладбище в родном селе Кузьминское под Рязанью.

— Хорошо прошло, молитвенно, — поделился с «РГ» настоятель храма Казанской Божьей матери протоиерей Геннадий Черкасов. — Знаете, как иногда бывает с напряжением, а тут все очень по-родственному. Хороший человек был.

На отпевание в храм села Константиново, находящийся на территории музея-заповедника Есенина, пришли около 60 человек. В основном родные.

— Все в масках были. В основном свои надевали, у кого не было, мы обеспечили. У гроба, конечно, социальную дистанцию соблюдать сложно, — вздохнул настоятель.

После отпевания в храме поехали в Кузьминское — это совсем недалеко от Константинова. Затем — на кладбище. В последний путь погибшего провожали около полусотни человек.

Кладбище в Кузьминском старое: «Старая деревня — старое кладбище», — вздохнул иерей Геннадий Богомолов, молившийся за упокой души у разрытой могилы. Скромный гроб, усыпанный цветами, кусты отцветшей сирени, оградка соседней могилки. На кладбище многие плакали, а уж слезы смахивали все, поделился батюшка.

Как рассказывают односельчане, Сергей Захаров очень любил мать, заботился о ней. Надо ж такому случиться, что 86-летняя Мария Ивановна, перенесшая два инфаркта, пережила сына, рассуждают соседи. Матери родные до последнего не хотели говорить о гибели сына. Но все же пришлось, и она смогла дойти до могилы, несмотря на тяжесть душевную и физическую.

Земляки вспоминали Сергея добрым словом. Со слов прихожан о нем рассказал Геннадий Черкасов, как о человеке добром и отзывчивом. Говорят, что пьяным его ни разу не видели. «Проститься пришли те, кто его любил», — заметил священник.

Напомним наши заголовки об этом скандальном случае, произошедшем с любимыми многими актером:

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