Вдова погибшего в аварии с участием Ефремова намерена добиться справедливого наказания

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Известно, что Сергей Захаров приезжал в Москву работать из Рязани. У погибшего мужчины остались двое детей, жена и пожилая мать.
Давать интервью вдова Захарова отказывается, однако на вопрос о наказании для Ефремова она заявила, что её муж «был настоящим человеком».
— Я обязательно буду добиваться наказания для Михаила Ефремова, — добавила Ирина Захарова.
Также стало известно, что комитет Госдумы по безопасности возьмет на контроль расследование смертельного ДТП. С соответствующим поручением обратился к комитету спикер Госдумы Вячеслав Володин.
— Давление на следствие недопустимо. Давайте попросим комитет по безопасности и противодействию коррупции взять этот вопрос на контроль. Закон один для всех — пьяная езда недопустима, — предложил Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Володин напомнил, что Ефремову грозит уголовное наказание на срок от 5 до 12 лет лишения свободы.
— «Вилка» в УК большая, давление на следствие возможно… не исключено, что у [Ефремова] найдутся покровители, — не исключил спикер Госдумы.
При этом он убежден, что такие лихачи должны быть наказаны по закону.
— У погибшего остались двое детей, жена, мама престарелая, ему бы жить и жить, работать и работать, а из-за этого пьяного лихача, который потерял всё в этом вине, и в голове уже, наверное, ничего не осталось… вы тоже видели: вышел (из машины) и не понимает, о чём речь идет, — возмутился Володин.
По его словам, если бы на месте Ефремова оказался погибший водитель, «он бы уже сидел в тюрьме и по максимуму».
Кстати, сам Ефремов уже признал себя виновным в совершении ДТП, приведшего к смерти водителя фургона. Ему предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ. Максимальное наказание, которое может грозить актёру — до 12 лет лишения свободы.
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