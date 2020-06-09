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Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
Ульяна АНТОНОВА   
09 Июня 2020 г.
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Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.

Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа


В марте текущего года, когда напившегося Ефремова не пустили в самолёт, Кругликова объяснила журналистам, что он «просто повеселился».

Нынче повода для веселья нет – по вине пьяного актёра в ДТП погиб ни в чём не повинный водитель фургона службы доставки. Экспертиза обнаружила в крови Ефремова 2,1 промилле алкоголя, что соответствует довольно тяжелой степени опьянения. Чтобы её достичь, взрослому мужчине весом 80 килограммов нужно выпить минимум 200 граммов водки или 4-5 бутылок пива. Однако многие эксперты считают, что Ефремов выпил больше – при его алкогольном «стаже» восприимчивость организма к спиртным напиткам ощутимо снижается, да и вес его отличается от «расчётного» в большую сторону.

Но Софья Кругликова полагает, что дело вовсе не в алкоголе. Она заявила журналистам, что поведение её мужа можно объяснить выпитым снотворным.

Сам Михаил Ефремов эту версию не опровергает и не подтверждает, так как не помнит сам момент ДТП и некоторые предшествовавшие ему события.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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