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Пьяный Михаил Ефремов не вписался в поворот и устроил страшную аварию
Ульяна АНТОНОВА   
09 Июня 2020 г.
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56-летний актёр Михаил Ефремов известен своими пьяными выходками едва ли не больше, чем собственным творчеством. До поры до времени они были лишь поводом для шуток и жалости, но на этот раз артист попал в действительно серьёзный переплёт.

Пьяный Михаил Ефремов не вписался в поворот и устроил страшную аварию


Накануне, 8 июня, Михаил Ефремов устроил серьезное ДТП в центре Москвы. На джипе «Гранд-Чероки» он протаранил автомобиль службы доставки на Смоленской площади.

Видеокадры с места происшествия сразу же появились в Сети. Камера наблюдения засняла момент, когда актёр на повороте пересёк двойную сплошную и лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем.

На другом видео заметно, что Ефремов находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, буквально «еле стоит на ногах». При этом никаких видимых травм в результате аварии актёр не получил.

Чуть позже в столичном главке МВД подтвердили, что Ефремов на момент ДТП был сильно пьян – это показала проведенная после аварии медицинская экспертиза.

Сообщается, что водитель автомобиля, в который врезался джип Ефремова, в крайне тяжелом состоянии с многочисленными переломами, закрытой черепно-мозговой травмой и сочетанной травмой головы был доставлен в НИИ им. Склифосовского. К сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался в больнице.

В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Но поскольку пострадавший водитель умер в больнице, дело будет переквалифицировано с части 2 на часть 3 соответствующей статьи УК. В этом случае Ефремову может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы. Пока же он отпущен под подписку о невыезде.

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