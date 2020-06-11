За полтора года Михаил Ефремов получил 50 штрафов от ГИБДД

Устроивший смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов 50 раз нарушал правила дорожного движения за 2019—2020 годы. Об этом рассказал замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1».

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При этом, по его словам, штрафов за вождение в нетрезвом виде за последние полтора года у артиста не было.

Представитель ГИБДД уточнил, что 11 из 50 административных правонарушений Ефремова в области дорожного движения приходятся на 2020 год. Он добавил, что, в основном, эти штрафы связаны с превышением скоростного режима, а также нарушением разметки.

Также Диокин сообщил, что все административные штрафы за 2019 год оплачены в полном объеме, а из 11 штрафов за 2020 год оплачены шесть.

По инф. rosbalt.ru

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