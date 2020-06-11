ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Врач больницы уволилась после 34 лет стажа: рисковать жизнью больше не хочется
2020-05-13-01-36-28
Заведующая реанимационным отделением в Шаховской центральной районной больнице Московской области Валентина Нечипуренко решила уволиться после 34 лет медицинской карьеры. Медик боится дальше работать в больнице, где нет индивидуальных средств...
«Снимаюсь, только если Музу тоже берёте»: беззаветная любовь Георгия Юматова и Музы Крепкогорской
2020-05-16-14-38-38
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Кубанскую судью-«супертелочку» отправили в позорную отставку
2020-05-18-01-20-11
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая прославилась в интернете видеозаписью с разнузданным...
«Квартирный скандал» в семье Федосеевой-Шукшиной набирает обороты
2020-05-16-13-49-06
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

За полтора года Михаил Ефремов получил 50 штрафов от ГИБДД
По инф. rosbalt.ru   
11 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Устроивший смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов 50 раз нарушал правила дорожного движения за 2019—2020 годы. Об этом рассказал замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1».

За полтора года Михаил Ефремов получил 50 штрафов от ГИБДД


При этом, по его словам, штрафов за вождение в нетрезвом виде за последние полтора года у артиста не было.

Представитель ГИБДД уточнил, что 11 из 50 административных правонарушений Ефремова в области дорожного движения приходятся на 2020 год. Он добавил, что, в основном, эти штрафы связаны с превышением скоростного режима, а также нарушением разметки.

Также Диокин сообщил, что все административные штрафы за 2019 год оплачены в полном объеме, а из 11 штрафов за 2020 год оплачены шесть.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 