За полтора года Михаил Ефремов получил 50 штрафов от ГИБДД

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Устроивший смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов 50 раз нарушал правила дорожного движения за 2019—2020 годы. Об этом рассказал замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1».
При этом, по его словам, штрафов за вождение в нетрезвом виде за последние полтора года у артиста не было.
Представитель ГИБДД уточнил, что 11 из 50 административных правонарушений Ефремова в области дорожного движения приходятся на 2020 год. Он добавил, что, в основном, эти штрафы связаны с превышением скоростного режима, а также нарушением разметки.
Также Диокин сообщил, что все административные штрафы за 2019 год оплачены в полном объеме, а из 11 штрафов за 2020 год оплачены шесть.
Устроивший смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов 50 раз нарушал правила дорожного движения за 2019—2020 годы. Об этом рассказал замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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