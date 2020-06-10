Адвокаты один за другим отказываются защищать Ефремова после ДТП

Журналисты выяснили, что порядка 50 адвокатов отказались защищать актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в Москве.

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В частности, о своем отказе написал московский адвокат Ахильгов — он прямо объяснил решение моральными принципами. Еще несколько адвокатов также отказались защищать актера из принципиальных соображений. Защищавшая Кокорина адвокат Стукалова объяснила свой отказ занятостью.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada. Водителя российской машины, который работал курьером в компании доставки еды «Деликатеска.ру», госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. От полученных ран он умер в больнице.

Экспертиза установила, что в момент происшествия Ефремов был пьян. Актер свою вину признал.

Polit.ru

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