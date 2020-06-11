В крови Михаила Ефремова после ДТП обнаружили следы наркотиков

Артист Михаил Ефремов во время ДТП был не только в состоянии алкогольного опьянения, но и под действием наркотиков. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

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— Органами предварительного расследования М. Ефремову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек, — уточняется в сообщении.

В рамках расследования дела в отношении актера о ДТП возбуждено другое уголовное дело — о сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Из текста сообщения следует, что «в ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами».

— Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК Р», — уточнили в ведомстве.

Также указано, что уголовное дело в отношении Ефремова передано для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Москве. Об этом просил прокурор Москвы Денис Попов.

По инф. rosbalt.ru

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