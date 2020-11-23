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Высокая цена водки — гарантия ее безопасности?

По инф. rosbalt.ru   
23 Ноября 2020 г.
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Роскачество сравнило дорогую и дешевую водку. Закупочная стоимость исследованных образцов — от 200 рублей до 1 тыс. 554 рублей за поллитра.

Высокая цена водки — гарантия ее безопасности?

Оказалось, что вся водка — от самой дешевой до самой дорогой — безопасна, то есть соответствует требованиям 171-ФЗ. То есть можно утверждать, что качество водки кардинально не зависит от ее цены. Также большинство проверенных «поллитровок» получили 5 баллов в рейтинге Роскачества, сообщается на сайте организации.

Водка стоимостью от 230 рублей до 1000 рублей, набравшие больше всего баллов по вкусу и аромату, показали себя с лучшей стороны и в лабораторных испытаниях.

Все образцы изготовлены на основе пищевого спирта, не содержат денатурирующих веществ и фурфурола. Содержание токсичных веществ и метанола — ниже установленного уровня. Крепость и полнота налива соответствуют заявленному на маркировке.

Но были и недостатки, к примеру, к водке двух торговых марок возникли замечания в части способа очистки, еще к двум — по вкусу: он был жгучим и резким.

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По инф. rosbalt.ru

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