Валентина Терешкова: трое суток наедине с космосом

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
16 июня 1963 года состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Терешковой было 26 лет, когда ей выпала честь повторить подвиги космических первопроходцев. Её выбрали из пяти претенденток после длительных испытаний и учений. "Восток-6» с Терешковой на борту стартовал с Байконура 16 июня 1963 года в 12:29. В день первого полёта в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полёте они узнали из новостей по радио.
За трое суток, что длился полёт, «Восток-6» преодолел почти два миллиона километров. Всё это время на Земле отец отечественной космонавтики Сергей Королёв постоянно контролировал состояние Валентины Терешковой и данные полёта:
- «Чайка», «Чайка», «Чайка»…
- Я — «Чайка». Слышу вас хорошо!
- Как ваше самочувствие?
- Самочувствие отличное. На корабле всё в порядке.
- Мы рады вашему хорошему настроению. Желаем успешного завершения полёта.
Космический позывной Валентины Терешковой придумал первый космонавт Юрий Гагарин. По легенде, он выбрал «Чайку» неспроста: за два дня до старта Терешковой на околоземную орбиту был выведен «Восток-5», пилотируемый летчиком-космонавтом Валерием Быковским с позывным «Ястреб».
Полковник Николай Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов, вспоминал, что она провела старт лучше своих предшественников Поповича и Николаева.
Терешкова довольно тяжело перенесла полет. Однако несмотря на тошноту и физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере. После Терешковой вторая женщина — Светлана Савицкая полетела в космос лишь спустя 19 лет.
История России и СССР, исторические деятели, секреты истории - на нашем сайте.
Определить сладость клубники можно, посмотрев на черенок — если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, она будет сладкой. Об этих и других секретах выбора вкусной клубники рассказали в Роспотребнадзоре.
У Следственного комитета будет своя поликлиника. Такое решение принял Александр Бастрыкин. Ведомственная поликлиника будет оказывать медицинскую помощь сотрудникам следственных органов, членам их семей и ветеранам следствия.
Россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией COVID-19 и снятия всех ограничений, введенных из-за пандемии, в среднем по стране хотели бы получать на руки 74 тыс. рублей в месяц.
Осветительные приборы, которые можно монтировать прямо на потолочное перекрытие или отделку, подходят практически для всех помещений, высота потолка в которых не более 3-х метров. При большей высоте интенсивность светового потока будет снижена, значит, потребуется большее количество светильников для создания нормального уровня освещенности.
Выпускникам петербургских школ объявили о переносе церемонии выдачи аттестатов. Ребят, которые уже получили аттестаты, попросили принести их обратно — документы оказались недействительными. Подробнее о ситуации рассказала мать 11-классницы лицея № 623 им. И. П. Павлова в Выборгском районе.
На фоне скандала вокруг имени Эдуарда Успенского представители РПЦ решительно высказались за то, чтобы не называть детскую литературную премию «Большая сказка» в его честь. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Регина Дубовицкая – одна из немногих творческих личностей, кто во время пандемии не остался без работы. Бессменная ведущая программы «Аншлаг» продолжает свое дело – пишет сценарии и снимает выпуски своей программы. А еще Дубовицкая ни в какую не хочет сдавать тест на коронавирус. Почему?
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.