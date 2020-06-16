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Валентина Терешкова: трое суток наедине с космосом
По инф. Парламентской газеты   
16 Июня 2020 г.
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16 июня 1963 года состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Терешковой было 26 лет, когда ей выпала честь повторить подвиги космических первопроходцев. Её выбрали из пяти претенденток после длительных испытаний и учений. "Восток-6» с Терешковой на борту стартовал с Байконура 16 июня 1963 года в 12:29. В день первого полёта в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полёте они узнали из новостей по радио.

За трое суток, что длился полёт, «Восток-6» преодолел почти два миллиона километров. Всё это время на Земле отец отечественной космонавтики Сергей Королёв постоянно контролировал состояние Валентины Терешковой и данные полёта:

- «Чайка», «Чайка», «Чайка»…

- Я — «Чайка». Слышу вас хорошо!

- Как ваше самочувствие?

- Самочувствие отличное. На корабле всё в порядке.

- Мы рады вашему хорошему настроению. Желаем успешного завершения полёта.

Космический позывной Валентины Терешковой придумал первый космонавт Юрий Гагарин. По легенде, он выбрал «Чайку» неспроста: за два дня до старта Терешковой на околоземную орбиту был выведен «Восток-5», пилотируемый летчиком-космонавтом Валерием Быковским с позывным «Ястреб».

Полковник Николай Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов, вспоминал, что она провела старт лучше своих предшественников Поповича и Николаева.

Терешкова довольно тяжело перенесла полет. Однако несмотря на тошноту и физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере. После Терешковой вторая женщина — Светлана Савицкая полетела в космос лишь спустя 19 лет.

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По инф. Парламентской газеты

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