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В Турции раскопали 800-летние монеты с двуглавым орлом

По инф. Российской газеты   
13 Января 2021 г.
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Археологи при проведении раскопок в 8000-летнем кургане Амида в турецком городе Диярбакыре сделали новые находки, проливающие свет на историю этого региона. Одними из самых удивительных и ценных артефактов оказались древние монеты с изображением двуглавого орла.

В Турции раскопали 800-летние монеты с двуглавым орлом

Об открытии рассказало издание Daily Sabah. Сообщается, что на юго-востоке Турции были обнаружены многочисленные артефакты эпохи неолита, а также римского и исламского периодов. Нашла их археологическая группа по главе с профессором Ирфаном Йылдызом.

По словам ученого, в ходе раскопок 2020 и 2021 года были обнаружены монеты с изображением двуглавого орла. Последний был гербом Насир ад-дина Махмуд-шаха, восьмого султана Мамлюкского султаната. Этот правитель был представителем династии Артукидов. В Диярбакыре он возвел несколько монументальных зданий, включая дворец.

«В прошлом году мы нашли монету, отчеканенную Насир ад-дином Махмудом в Диярбакыре, — рассказал Ирфан Йылдыз. — В этом году мы обнаружили еще три монеты. Тот факт, что эти монеты были отчеканены в Амиде, показывает, насколько высоко это место ценилось артукидами».

Турецкие ученые считают, что найденные монеты проливают новый свет на историю региона. Кстати, она насчитывает около 8000 лет. Курган Амида расположен в историческом районе Сур, который был домом для многих древних цивилизаций: хурритов, урартцев, ассирийцев, персов, римлян, омейядов, аббасидов, артукидов, сельджуков и османов.

Возраст найденных монет составляет чуть менее 800 лет, поскольку Насир ад-дин Махмуд-шах правил Мамлюкским султанатом в 1246–1266 годах нашей эры.

К слову, раскопки на этом месте были начаты в 2018 году. Ранее археологи нашли здесь водные каналы и самую раннюю из известных мировой науке систему отопления, возраст которой составляет около 1800 лет. Также ранее были обнаружены 1700-летние погребальные камеры. Монеты с двуглавым орлом, а также керамика различных периодов пополнили коллекцию найденных в Диярбакыре культурных ценностей.

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