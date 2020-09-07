В России учреждена новая премия – имени Петра Великого

Правительство учредило премию имени Петра Великого в связи с празднованием 350-летия со дня рождения монарха. Такое постановление кабмина вступает в силу 5 сентября.

Решение об учреждении премии было принято в мае 2019 года по итогам заседания специально созванного для подготовки к 350-летнему юбилею комитета. Тогда был утвержден план из более чем сотни мероприятий, которые пройдут в период с 2019 по 2022 год. Вручение премии станет одним из них.

«Военные победы, государственные реформы Петра Великого сыграли в истории нашей страны колоссальную роль. Без него совсем другой была бы современная карта мира и судьба нашей страны. <...> Сейчас, как и 350 лет назад, России нужны люди энергичные, целеустремлённые, те, кто принимает на себя ответственность за трудные и в то же время весьма необходимые преобразования», — заявил во вступительном слове перед заседанием Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьера.

Премия имени Петра Великого будет присуждаться с 2022 года раз в 5 лет россиянам и иностранным гражданам за вклад в социально-экономическое развитие, укрепление правового государства и международного авторитета России. Размер премии будет составлять 3 миллиона рублей. Финансирование будет из федерального бюджета.

Решение о присуждении премии будет принимать правительство по предложениям межведомственного совета, деятельность которого будет обеспечивать Минкульт. Совет должен объявлять о конкурсе на соискание премии не позднее, чем за шесть месяцев до 1 марта года, предшествующего тому, в котором вручается премия. Предложения совета предоставляются в правительство до 1 декабря соответствующего года. Лауреаты премии не смогут выдвигать свои кандидатуры повторно.

Пётр I родился 30 мая 1672 года и умер 28 января 1725 года. Он считается последним царём всея Руси и первым Императором Всероссийским. Будучи представителем династии Романовых, он был провозглашён царём в 10-летнем возрасте, а самостоятельно стал править с 1689 года. Пётр I первым из русских царей совершил длительное путешествие в Европу, и затем в 1698 году развернул масштабные реформы российского государства и общественного уклада. В российской истории Петра принято считать одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, который определил направление развития России в XVIII веке.

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По инф. Парламентской газеты

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