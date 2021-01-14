В Польше нашли останки ведьм, сожженных за убийство детей

В Польше нашли останки «ведьм», сожженных в 1679 году на костре за убийство детей. Археологи обнаружили обугленные останки двух женщин, казненных примерно 300 лет назад.

Открытие сделали в ходе реставрационных работ на местном рынке города Бохня. По словам ученых, исторические источники свидетельствуют о том, что в 1679 году здесь были сожжены три женщины. Пока эксперты смогли найти лишь два скелета, однако ученые уверены, что скоро найдут третий.

Как известно из источников, казненные женщины были обвинены в колдовстве и убийстве детей. После этого их сожгли на городском рынке. Подобные наказания были распространены в позднем Средневековье около XV века, отмечают историки.

Археологи считают, что останки женщин были закопаны прямо на месте казни на рыночной площади. Это объясняется обычаями того времени, в соответствии с которыми осужденные в колдовстве не могли быть похоронены у церкви.

Как следует из исторических источников, в Бохне были казнены по меньшей мере 13 женщин, обвиняемых в колдовстве. Перед исполнением приговора они содержались в соседней ратуше, где, скорее всего, их пытали, чтобы добиться признания в преступлениях. В городских архивах сохранились даже имена и составы преступлений «ведьм».

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По инф. portal-kultura.ru

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