В Новосибирске дольщики объявили голодовку у недостроенных домов

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Дольщики микрорайона Новомарусино в Новосибирске заявили о начале бессрочной голодовки у недостроенных домов. Встречи с руководством области им добиться не удалось. Без квартир остались около 700 семей.
Как сообщили дольщики Тайге.инфо, пятеро протестующих намерены жить в вагончике у долгостроя и держать голодовку «до победы». Они требуют личной встречи с губернатором и решения проблемы недостроенного жилья через правительственный «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».
Среди дольщиков много молодых семей, которые покупали квартиры по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Дома должны были сдать в 2016 году.
Дома, которые возводила компания «Доступное жилье Новосибирск», должны были сдать в 2016 году. В 2019 году арбитражный суд признал ООО «ДЖН» банкротом.
В компании введено конкурсное производство. Застройщик не сдал в срок два многоквартирных дома в Новомарусино, и они стали одним из крупнейших долгостроев Новосибирска.
Почти год назад Путин заявил о том, что в ближайшие пару лет нужно избавиться «от такого позорного словосочетания и явления как «обманутый дольщик». По его мнению, необходимо переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций, застройщиков и государство. И слова оказались не пустыми: действительно теперь строительная отрасль России работает по новой схеме.
Только вот многие люди так и не могут получить причитающиеся им квадратные метры:
В Стокгольме сын попал в плен к собственной матери — она с 12 лет не выпускала его из дома и не давала общаться с другими людьми. Шведка мотивировала свое поведение заботой о мальчике: якобы внешний мир был слишком опасен для него.
Дольщики микрорайона Новомарусино в Новосибирске заявили о начале бессрочной голодовки у недостроенных домов. Встречи с руководством области им добиться не удалось. Без квартир остались около 700 семей.
Россия наращивает бюджет по обеспечению антиретровирусной терапии пациентов с ВИЧ, все нуждающиеся ее получают, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на открытии Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве.
Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил, что бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев работает в библиотеке в колонии под Тверью. (Напомним, что пожилой министр был осужден по коррупционной статье (которая, судя по всему, была применена в порядке внутриэлитного сведения счетов - как это частенько принято в России). - прим. МГ.)
Из-за азартных игр люди продают ценное имущество, сходят с ума, а иногда даже ставят на кон своих ближайших родственников. В этой статье речь пойдет о четырех феерических проигрышах, которые должны вдохновить вас на то, чтобы оставаться в казино осторожными и осмотрительными.
«Общественный контроль» проверил качество пельменей, которые производят российские предприятия. Специалисты закупили в магазинах десять образцов. Оказалось, что пять из них не соответствуют обязательным требования нормативных документов.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.