В Новосибирске дольщики объявили голодовку у недостроенных домов

Дольщики микрорайона Новомарусино в Новосибирске заявили о начале бессрочной голодовки у недостроенных домов. Встречи с руководством области им добиться не удалось. Без квартир остались около 700 семей.

Как сообщили дольщики Тайге.инфо, пятеро протестующих намерены жить в вагончике у долгостроя и держать голодовку «до победы». Они требуют личной встречи с губернатором и решения проблемы недостроенного жилья через правительственный «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».

Среди дольщиков много молодых семей, которые покупали квартиры по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Дома должны были сдать в 2016 году.

Дома, которые возводила компания «Доступное жилье Новосибирск», должны были сдать в 2016 году. В 2019 году арбитражный суд признал ООО «ДЖН» банкротом.

В компании введено конкурсное производство. Застройщик не сдал в срок два многоквартирных дома в Новомарусино, и они стали одним из крупнейших долгостроев Новосибирска.

Почти год назад Путин заявил о том, что в ближайшие пару лет нужно избавиться «от такого позорного словосочетания и явления как «обманутый дольщик». По его мнению, необходимо переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций, застройщиков и государство. И слова оказались не пустыми: действительно теперь строительная отрасль России работает по новой схеме.



Только вот многие люди так и не могут получить причитающиеся им квадратные метры:



По инф. rosbalt.ru

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