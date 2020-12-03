ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Россиянку с ковидом оштрафовали за визит в поликлинику
2020-11-07-03-46-57
В Тюменской области женщину суд наказал за то, что она пришла в больницу.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Новосибирске дольщики объявили голодовку у недостроенных домов
По инф. rosbalt.ru   
03 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Дольщики микрорайона Новомарусино в Новосибирске заявили о начале бессрочной голодовки у недостроенных домов. Встречи с руководством области им добиться не удалось. Без квартир остались около 700 семей.

В Новосибирске дольщики объявили голодовку у недостроенных домов

Как сообщили дольщики Тайге.инфо, пятеро протестующих намерены жить в вагончике у долгостроя и держать голодовку «до победы». Они требуют личной встречи с губернатором и решения проблемы недостроенного жилья через правительственный «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».

Среди дольщиков много молодых семей, которые покупали квартиры по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Дома должны были сдать в 2016 году.

Дома, которые возводила компания «Доступное жилье Новосибирск», должны были сдать в 2016 году. В 2019 году арбитражный суд признал ООО «ДЖН» банкротом.

В компании введено конкурсное производство. Застройщик не сдал в срок два многоквартирных дома в Новомарусино, и они стали одним из крупнейших долгостроев Новосибирска.

Почти год назад Путин заявил о том, что в ближайшие пару лет нужно избавиться «от такого позорного словосочетания и явления как «обманутый дольщик». По его мнению, необходимо переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций, застройщиков и государство. И слова оказались не пустыми: действительно теперь строительная отрасль России работает по новой схеме.

Только вот многие люди так и не могут получить причитающиеся им квадратные метры:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 