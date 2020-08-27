В Ленобласти откроют памятный знак «Неизвестному водителю»

8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, на территории музея «Кобона: Дорога жизни» будет торжественно открыт памятный знак «Неизвестному водителю».

Об этом на выездном заседании Гильдии журналистов, работающих в сфере архитектуры, строительства и сохранения наследия Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщила Леся Колесникова, возглавляющая Музейное агентство Ленинградской области.

Памятный знак посвящен водителям Дороги жизни, спасшим более миллиона жизней ленинградцев. Установка знака — совместный проект Музейного агентства и Фонда Александра Городницкого.

Деревня Кобона в годы блокады стала одной из ключевых точек Дороги жизни. Именно сюда из осажденного города доставляли полуживых ленинградцев. Главным эвакопунктом в Кобоне стал храм Св. Николая Чудотворца, сохранившего поныне. Именно сюда отводили ленинградцев — отогреться, передохнуть, покормить. В храме были установлены многоярусные нары, топились буржуйки, варилась похлебка. Это была передышка перед долгой дорогой на поезде вглубь страны. Интересны первые две ступени, ведущие в храм. Они отличаются от остальных, так как собраны из остатков паперти, ведущей в церковь во время блокады. Именно по ним в храм-эвакопункт поднимались сотни и сотни тысяч ленинградцев. Ленинградцев временно сели в деревенские дома (их в то время было порядка восьмидесяти), но помещений катастрофически не хватало, и под временное жилье пришлось приспособить помещения сельсовета и школы. В 1980 году в здании бывшей средней кобонской школы был открыт музей «Дорога жизни».

Идея создания памятного знака принадлежит блокадникам, вывезенным по Дороге Жизни через Кобону — ученому, поэту, барду Александру Городницкому и директору Музея истории школы Карла Мая, вице-президенту Русского генеалогического общества Никите Благово. Стихотворение «Неизвестному водителю», написанное Городницким в 2014 году, стало основой для проекта, созданного скульптором, заслуженным художником РФ Александром Таратыновым.

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Памятный знак соединяет в себе три символа: легендарную полуторку, образ вывезенного из кольца блокады мальчика, который с надеждой смотрит в будущее сквозь распахнутую дверцу автомобиля, и тетради, в которой 75 лет спустя будут написаны стихи, посвященные неизвестному водителю. Силуэт полуторки возникает из тетради как образ из воспоминаний.

На реализацию концепции памятного знака ушел почти год. Фондом был объявлен сбор средств. Так что памятный знак выполнен полностью на «народные деньги». Благоустройством территории занялось Музейное агентство.

На основании соглашения с Музейным агентством в музей «Кобона: Дорога жизни» была передана база данных с именами шоферов, работавших на ладожской ледовой трассе. Эти данные собирал энтузиаст Николай Миронов. Уже известны имена 5 400 водителей. Эта база данных будет доступна в самом музее.

Как сообщил Сергей Марков, директор музея, монтаж памятного знака «Неизвестному водителю» завершен.

Также в экспозиции музея появится макет Кобоно-Кареджского порта, который был построен для обслуживания Дороги жизни в рекордные сроки — с марта по август 1941 года. Макет отображает инфраструктуры порта, ледовой трассы и самой Кобоны. Общая площадь макета — 10 квадратных метров.

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