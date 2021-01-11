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В часовне на месте крещения Иисуса провели первую мессу за полвека
По инф. Российской газеты   
11 Января 2021 г.
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Месса была отслужена в воскресенье, в день, когда христиане на Западе отмечают крещение Иисуса.

Место крещения было закрыто после шестидневной войны. Посетители могли посещать его с 2011 года, но должны были идти по узкой огороженной тропе через минное поле.

Израильские силы взяли под свой контроль западную сторону реки от Иордании, которая находится на восточной стороне. С тех пор Западный берег находится под израильской военной оккупацией. Церкви и монастыри в этом районе были заброшены, а позже израильские силы заложили вокруг этого места сотни мин.

Двухлетняя программа по разминированию, проводимая британским фондом Halo Trust и в значительной степени финансируемая правительством Израиля, завершила свою миссию в апреле прошлого года, и здания были возвращены восьми христианским конфессиям.

Помимо того, что это святое место для христиан также известно как Каср аль-Яхуд, почитается в иудаизме как место, где израильтяне перешли в землю обетованную после 40 лет странствования по пустыне, как описано в Ветхом Завете. Прежде чем в марте 2018 года начался процесс разминирования, потребовалось согласие палестинцев и иорданцев, а также представителей восьми христианских конфессий. В результате в районе возле часовни было обезврежено более 650 противотанковых и 450 противопехотных мин. В священном месте требуются дальнейшие реставрационные работы, однако пулевые отверстия в часовне останутся.

"Это прошлая история этого места, эти вещи нельзя отменить", - сказал Леонардо ДиМарко, директор Францисканского технического бюро.

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