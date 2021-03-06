Украшения из стекла на Аляску еще до Колумба «доставляли» чукчи

Как украшения из стекла попали на Аляску до первого путешествия Христофора Колумба? Наконец, пролит свет на эту загадку. Оказывается, в этом дело не обошлось без чукч.

Стеклянные бусины, используемые со времен античности для разных целей, в том числе для торговли между различными континентами, могли попасть на Аляску еще до 1492 года. Такое предположение сделала группа ученых.

Так, археологи из Бюро землеустройства в Фэрбанксе Майкл Кунц и Робин Миллс установили, что маленькие синие бусины, произведенные в мастерской гильдии венецианских купцов, могли быть доставлены на Аляску по суше и по морю через Азию и Берингов пролив.

По этой версии, бусины могли соединить Венецию с Северной Америкой через Сибирь, преодолев расстояние более 170 тыс. км еще до первого путешествия Христофора Колумба в Новый Свет. Доставщиками бусин могли быть чукчи или представители других сибирских народов, которые продавали их в обмен на китовый жир, шкуры северных оленей и иногда на предметы своей торговли с русскими охотниками.

Эта гипотеза, по словам ученых, интересна еще и потому, что территория северо-западной Аляски считалась не затронутой никакими контактами с европейцами. Первые встречи с ее обитателями, говорящими на инупиакском языке, относятся только к 1818 году.

Одно из доказательств, отмечают специалисты, — это обнаружение бусин вместе с бронзовыми, железными и медными украшениями на местах трех древних поселений, расположенных вдоль одного из обычных маршрутов, которые от Берингова пролива до моря Бофорта соединяли два важных торговых центра инупиатов. Археологи изучили участки, откуда они были изъяты, попытались оценить возраст костей северных оленей, древесного угля и волокна коры ивы, которые сохранились в хорошем состоянии. Для этого они использовали радиоуглеродный метод датирования. Выяснилось, что бусины были преданы земле между 1443 и 1488 годами, то есть за несколько лет до первого путешествия Колумба.

Принято считать, что первая экспедиция мореплавателя Христофора Колумба, открывшего для европейцев новые земли, началась 3 августа 1492 года.

По инф. rosbalt.ru

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