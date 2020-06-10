Ученые узнали истинное предназначение Великой Китайской стены

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Заведующая реанимационным отделением в Шаховской центральной районной больнице Московской области Валентина Нечипуренко решила уволиться после 34 лет медицинской карьеры. Медик боится дальше работать в больнице, где нет индивидуальных средств...
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
Ученые из трех стран мира нанесли на карту всю северную часть Великой китайской стены, которая находится в монгольской степи. Выяснилось, что эта часть стены имеет относительно малую высоту, что ставит под сомнение ее оборонительные возможности. Кроме того, она находилась близко к тропам и дорогам, которыми тут пользовались еще в древности.
«Мы пришли к выводу, что речь шла, скорее, о контроле за передвижением людей. Возможно, это делалось для того, чтобы облагать их налогами», – рассказал Гидеон Шелах-Лави из Иерусалимского Еврейского университета.
По мнению ученых, во времена средневековых холодных периодов местные жители искали для выпаса своего скота более теплые южные пастбища. Стена, вероятно, помогала властям следить за этими передвижениями и брать с погонщиков плату.
Северная часть стены строилась с XI по XIII век из глинистой почвы и камней. На протяжении этого участка было создано 72 сооружения различной формы.
Ранее считалось, что Великая китайская стена начала возводиться для защиты от вражеских войск в III до нашей эры и строилась несколько веков. Чтобы проверить это, ученые впервые нанесли на карту северную линию стены протяженностью 740 километров, известную как «Вал Чингисхана»
На днях премьер Михаил Мишустин представил президенту план восстановления экономики после пандемии. Это объемный документ: 3 этапа, 30 приоритетных направлений, 500 мероприятий... Выполнение этого плана, по словам премьера, позволит «не только переломить ситуацию», но и «приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике». Сможет ли этот план изменить нашу жизнь, оценил известный экономист Сергей Алексашенко.
На полуострове Крым с 15 июня отменяется режим изоляции. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, это означает одновременную отмену помещения в платный обсерватор жителей других частей России, которые приезжают в Крым, не имея особой цели.
Ряд регионов решил отложить запланированное на июль изменение тарифов на коммунальные услуги или решил повышать их не слишком значительно. Абсолютным лидером по удержанию тарифов можно назвать Иркутскую область.
В Новгородской области 97-летнему ветерану Великой Отечественной войны отказали в выплате на жилье, потому что у пенсионерки якобы были неправильно оформлены документы. Теперь в этой истории разбираются следователи.
Следственные органы предъявили заочное обвинение в мошенничестве главе Научно-исследовательского института физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгению Блюму, обвиняемому в хищении почти 28 млн рублей, полученных за лечение фристайлистки Марии Комиссаровой.
Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Такое мнение высказал газете «Известия» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
У бизнесмена Владислава Фоменко появились серьёзные претензии к Анастасии Волочковой. Если верить словам предпринимателя, когда-то он был влюблён в балерину, потратил на неё уйму денег, и теперь требует должок с экс-любовницы.
Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить 3 тысячи евро пожизненно осужденному за причиненный моральный вред. Дело в том, что мужчина отбывал срок в совершенно нечеловеческих, по мнению судей, условиях.
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