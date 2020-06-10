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Ученые узнали истинное предназначение Великой Китайской стены
По инф. portal-kultura.ru   
10 Июня 2020 г.
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Великая Китайская стена служила не для обороны, а для контроля и налогов. К такому выводу пришла команда израильских, монгольских и американских исследователей.

Великая Китайская стена служила не для обороны, а для контроля и налогов

Ученые из трех стран мира нанесли на карту всю северную часть Великой китайской стены, которая находится в монгольской степи. Выяснилось, что эта часть стены имеет относительно малую высоту, что ставит под сомнение ее оборонительные возможности. Кроме того, она находилась близко к тропам и дорогам, которыми тут пользовались еще в древности.

«Мы пришли к выводу, что речь шла, скорее, о контроле за передвижением людей. Возможно, это делалось для того, чтобы облагать их налогами», – рассказал Гидеон Шелах-Лави из Иерусалимского Еврейского университета.

По мнению ученых, во времена средневековых холодных периодов местные жители искали для выпаса своего скота более теплые южные пастбища. Стена, вероятно, помогала властям следить за этими передвижениями и брать с погонщиков плату.

  • Северная часть стены строилась с XI по XIII век из глинистой почвы и камней. На протяжении этого участка было создано 72 сооружения различной формы.
  • Ранее считалось, что Великая китайская стена начала возводиться для защиты от вражеских войск в III до нашей эры и строилась несколько веков. Чтобы проверить это, ученые впервые нанесли на карту северную линию стены протяженностью 740 километров, известную как «Вал Чингисхана»

По инф. portal-kultura.ru

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