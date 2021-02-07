Ученые: коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови

Коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.

Проведенное медиками исследование показало, что плазма крови, полученная от перенесших COVID-19 пациентов, может влиять на вирус и заставлять его меняться.

Врачи заметили, что после курса лечения одного из пациентов с помощью плазмы крови произошли изменения в том числе в ключевом «белке-шипе», который вирус использует для заражения здоровых клеток. SARS-CoV-2 стал меньше восприимчив к антителам иммунной системы, которые обычно борются с инфекцией.

Лечение плазмой в итоге не нанесло вреда пациенту, однако оно и не оказало никакого полезного эффекта на организм, заключили эксперты.

Они также определили, что мутации могут возникать у пациентов с ослабленной иммунной системой и хроническими инфекциями. Если вирус остается в организме человека в течение длительного времени и размножается, он учится бороться с иммунной системой.

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По инф. rosbalt.ru

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