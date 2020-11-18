Коронавирус сравнили со знаменитой «испанкой». Много общего нашли

Иммунолог рассказал об общих чертах коронавируса и испанки.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об общих чертах распространения коронавируса и испанского гриппа.

По словам специалиста, развитие ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в мире в будущем во многом зависит от коллективного иммунитета.

«У пандемии „испанки“ столетней давности было три волны: весенняя, потом осенне-зимняя и после лета опять была осенне-зимне-весенняя. Самая тяжёлая была вторая волна, которая осень-зима. Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти», — сказал Болибок.

Иммунологи рассказали, что пандемия может закончиться за две недели, если будут приняты жёсткие ограничительные меры. В Китае, на Тайване, в Южной Корее и даже во Вьетнаме получилось остановить коронавирус, потому что в этих странах инфицированных сажали на жёсткий карантин.

Ранее главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, говоря о сходствах коронавируса и «испанки», заявил, что «есть общие черты в их распространении». Он пояснил, что коронавирус и испанка — респираторные инфекции, которые передаются воздушно-капельным путём, что во многом и объясняет их общие черты.

Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев в разговоре с «Парламентской газетой» рассказал, что заболеваемость COVID-19, возросшая осенью, пойдёт на спад, когда ударят морозы. Весной же количество заразившихся снова возрастёт, но новая волна будет менее интенсивной, считает он.

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По инф. Парламентской газеты

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