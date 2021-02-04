Некоторые «короной» не заражаются. Стало известно — почему

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский перечислил три вероятных причины, из-за которых часть россиян не болеет коронавирусом.

По его мнению, передает РИА «Новости», ряд людей не заражаются COVID-19, поскольку недавно перенесли вирусную инфекцию, переболели другим коронавирусом или же имеют местный иммунитет. При этом врач отметил, что ученые пока не могут дать точный ответ, по какой причине некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу.

Вознесенский считает, что от заражения коронавирусом человек может спасти ранее перенесенная болезнь, вызванная другими коронавирусами, и наличие перекрестного иммунитета.

Кроме того, по версии Вознесенского, человек, который не заражается коронавирусом, может уже иметь высокий уровень интерферонов из-за контакта с другой вирусной инфекцией. Также человек может обладать иммунными комплексами, которые не дают вирусу проникнуть в организм на уровне слизистой дыхательных путей.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 917 тысю 918 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период эпидемии в РФ умерли 75 тыс. 205 человек.

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По инф. rosbalt.ru

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