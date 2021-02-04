Некоторые «короной» не заражаются. Стало известно — почему

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский перечислил три вероятных причины, из-за которых часть россиян не болеет коронавирусом.
По его мнению, передает РИА «Новости», ряд людей не заражаются COVID-19, поскольку недавно перенесли вирусную инфекцию, переболели другим коронавирусом или же имеют местный иммунитет. При этом врач отметил, что ученые пока не могут дать точный ответ, по какой причине некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу.
Вознесенский считает, что от заражения коронавирусом человек может спасти ранее перенесенная болезнь, вызванная другими коронавирусами, и наличие перекрестного иммунитета.
Кроме того, по версии Вознесенского, человек, который не заражается коронавирусом, может уже иметь высокий уровень интерферонов из-за контакта с другой вирусной инфекцией. Также человек может обладать иммунными комплексами, которые не дают вирусу проникнуть в организм на уровне слизистой дыхательных путей.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 917 тысю 918 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период эпидемии в РФ умерли 75 тыс. 205 человек.
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На прошлой неделе состоялся первый телефонный разговор Владимира Путина и Джозефа Байдена. Первое, что сразу стали мусолить: кто из них кому позвонил. Но это абсолютно неважно. Взрослые люди не затрудняются позвонить, если им нужно что-то обсудить. Путин поздравил Байдена с избранием на пост – это чисто дипломатический политес, и заодно они обсудили свои вопросы – главным образом продление договора по СНВ-3. Второе обстоятельство, которое обсуждается: разговор был на самом деле жестким и показал, что шансов на восстановление отношений нет.
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