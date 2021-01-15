ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала
-75-
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Ученые спрогнозировали ситуацию с COVID-19 на десять лет

По инф. Российской газеты   
15 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Американские исследователи проанализировали сведения о четырех известных коронавирусах, которые могут служить причиной простуды человека, и на основе этих данных смоделировали развитие ситуации с COVID-19 в ближайшие 10 лет.

Ученые спрогнозировали ситуацию с COVID-19 на десять лет

Ученые утверждают, что за этот период SARS-CoV-2 станет эндемическим вирусом, а человек, переболевший им в детстве в легкой форме, получит иммунитет на всю жизнь.

Сотрудники университета Эмори в Атланте и университета штата Пенсильвания отметили, что в основе их прогноза лежит анализ разных составляющих работы человеческого иммунитета. Ученые учли не только восприимчивость к повторному инфицированию, но и ослабление течения заболевания в результате такого заражения. В исследование также включены данные о трансмиссивности вируса (способности передаваться), играющей важнейшую роль в распространении эпидемических и пандемических штаммов.

  • По имеющимся данным, первичное заражение четырьмя штаммами HCoV случается в детском возрасте. В результате организм вырабатывает как антитела IgM, отвечающие за острый иммунный ответ на вирусную атаку, так и антитела IgG, обеспечивающие иммунную память на длительное время. Антитела IgM после 15 лет находят редко.

Это позволило предположить, что после того, как SARS-CoV-2 превратится в эндемический вирус, им будут болеть дети до пяти лет. Переносить эту инфекцию они будут не тяжелее любой простуды. А пожилые еще в детстве получат надежный иммунный щит, благодаря которому тоже будут болеть в легкой форме.

Масштабная вакцинация населения в будущем будет не нужна, но сейчас вакцинироваться крайне необходимо. Именно это даст возможность сформировать популяционный иммунитет, который переведет COVID-19 из разряда пандемических в эндемические заболевания.

  • Все важное, полезное и порой любопытное о коронавирусе - в хронике на нашем сайте.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 