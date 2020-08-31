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Ученые доказали: от недосыпа и озвереть можно
По инф. rosbalt.ru   
31 Августа 2020 г.
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Американские ученые определили одну из главных причин повышенной раздражительности и приступов злости у человека.

Ученые доказали, что люди звереют от недосыпа

Исследования, проведенные американскими специалистами, доказали, что на эмоциональное состояние влияет недостаток сна, материал опубликован в журнале Science Daily.

Эксперты из Американской академии медицины сна проанализировали поведение 202 студентов, которые ежедневно в течение месяца записывали в дневник продолжительность сна, факторы стресса и приступы злости. Затем ученые провели эксперимент со 147 добровольцами, которых разделили на группы — одну попросили спать как обычно, другую — ограничить сон пятью часами.

Оказалось, что хорошо высыпавшиеся добровольцы меньше раздражались, например, от шума, и спокойно относились к нему в течение нескольких дней. В то же время мало спавшие волонтеры злились из-за громких звуков, при этом с каждым днем гнев и раздражительность становились только больше.

Именно недостаток сна провоцирует злость, он же со временем повышает уровень раздражения, резюмировали эксперты.

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По инф. rosbalt.ru

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