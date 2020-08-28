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Ученые назвали сны продолжением реальности

По инф. rosbalt.ru   
28 Августа 2020 г.
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Эксперт в области информатики Алессандро Фогли и его коллеги из итальянского университета Roma Tre проверили гипотезу о непрерывности сновидений, которая утверждает, что сны являются продолжением реальной жизни.

Ученые назвали сны продолжением реальности

Для этого исследователи разработали алгоритм, который позволяет за короткое время извлечь необходимые данные из отчётов о сновидениях. В этом им помогла система анализа снов, созданная в 1966 году Холлом и Ван де Каслом. Она интерпретирует сны с точки зрения персонажей, их взаимодействия и эмоций, которые возникли из-за этих взаимодействий.

Благодаря алгоритму Фогли удалось быстро проанализировать около 24 тысяч отчётов о сновидениях, которые размещены в свободном доступе в базе DreamBank. Полученные результаты учёные сравнили с ручной интерпретацией снов и выяснили, что в 75% алгоритм делает такие же выводы, как и терапевты. В ходе исследования команда проверила гипотезу непрерывности и смогла «вытащить» из большинства снов «статистические маркеры»: реальных людей и их взаимодействия, которые могли выступать в роли искажённого отражения реальности.

Такие алгоритмические подходы к анализу сновидений в будущем помогут упростить количественную оценку важных аспектов снов, которая сейчас производится вручную и является не быстрым и трудным процессом. По словам Фогли, новый алгоритм когда-то может перерасти в «технологии, которые ликвидируют нынешний разрыв между реальной жизнью и сновидениями», передаёт Royal Society Publishing.

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По инф. rosbalt.ru

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