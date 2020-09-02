«Цветущий в акациях город...»: 226 лет назад началось строительство Одессы

Местность, на которой расположена Одесса, имеет древнюю и интересную историю. В окрестностях города обнаружены следы жизни человека каменного века. В 1 тысячелетии до н. э. северо-западное Причерноморье населяли киммерийцы, скифы и сарматы. Наряду с кочевниками здесь также обитали оседлые племена, являющиеся предками славян.

На короткое время в конце XIII в. в бухте обосновались генуэзцы. В XV в. в составе Крымского ханства возникло поселение Качибей (Хаджибей), и здесь турки соорудили крепость Ени-Дунью.

Глубокой ночью 14 сентября 1789 г. отрядом адмирала И. М. Дерибаса при активном участии украинских казаков был взят замок Ени-Дунья. Согласно Ясскому миру (1791 г.) к России отошли земли между реками Южный Буг и Днестр.

Вскоре было решено построить на Чёрном море порт и город. Рассматривались три варианта: Очаков, Кинбурн и Хаджибей. В пользу последнего послужили: возможность круглогодичной навигации, отсутствие сильных течений, а также хороший рейд в заливе и благоприятные грунты для якорной стоянки. В мае 1794 года императрица Екатерина II распорядилась на месте турецкой крепости начать возводить новый портовый город. Руководство строительством возложили на Осипа Дерибаса и инженера Франца Деволана. 2 сентября 1794 года после молебна и освящения строительных площадок были забиты первые сваи в основание города. Первоначально он носил название Хаджибей, а в 1795 году по велению императрицы Екатерины II город-порт был переименован в Одессу.

Работы велись активно, не прекращались даже в зимнее время. Строители спешили, намереваясь за пять лет создать город и порт с тремя гаванями. Возводились склады, военный госпиталь, административные здания, устраивались причальные линии. В результате в 1795 г. в порту швартовались корабли, положившие начало активной торговле города.

Первые годы жизни города были нелегкими. Из воспоминаний Александра Дерибаса в книге «Старая Одесса» о том тягостном впечатлении, которое производили эти места: «Трудно представить себе первоначальную Одессу в сравнении с нынешней. Ведь это была неприглядная скалистая местность, круто обрывающаяся к морю, без малейшей растительности (если не считать оставшихся от Хаджибея трёх старых груш), окружённая со стороны Пересыпи песчаной пустыней и со стороны Дальника такой степью, что в ней волков ловили. И на этой местности строилась Одесса из дикаря и глины, не защищённая от зноя и пыли ни одним деревцем...»

Городу грозила участь жалкого захолустного местечка, какая постигла многие селения, громко названные в царствование Екатерины II городами. Но Одесса стала центром края, его гордостью. Причиной этого были благоприятные экономическая и политическая ситуации. Не имея конкурентов в Черноморско-Азовском бассейне, одесский порт для Европы и Ближнего Востока стал главным поставщиком хлеба.

Из года в год стремительно увеличивались портовые обороты, развивался город, росло его население. В 1817 г. здесь насчитывалось 32 тыс. жителей, то есть в 10 раз больше по сравнению с 1797 г. Характерно, что на темпах прироста населения почти не отразилась постигшая Одессу в 1812 г. эпидемия чумы, во время которой вымерла пятая часть жителей.

В том же 1812 г. после русско-турецкой войны граница отодвинулась от города, а из присоединенной Бессарабии в одесский порт хлынул хлеб и другие сельскохозяйственные продукты. С 1820 по 1861 г. Одесса стала городом европейского масштаба. Основой её экономического могущества по-прежнему являлась непрерывно растущая торговля. К хлебоэкспортным операциям, по которым одесский порт уверенно удерживал первенство в Европе, прибавился значительный объем импортного оборота, ибо в течение 40 лет с 1819 г. город обладал привилегиями порто-франко, то есть на его территории можно было без уплаты пошлины торговать иностранными товарами.

Ришельевский лицей, Институт благородных девиц, гимназии, театр, археологический музей, публичная библиотека, научные общества, газеты, книги местных издательств - вот далеко не полный перечень того, что поставило город на одно из первых мест в России в области культуры и просвещения. В результате действия всех факторов происходил быстрый рост населения. К 1861 г. в Одессе насчитывалось свыше 100 тыс. жителей.

С первых дней своего существования город застраивался под руководством инженеров и архитекторов. Главным строительным материалом являлся камень-ракушечник, залегавший мощным пластом прямо под городом. Выработки этого камня велись на всей территории без ограничений. Поэтому вскоре под городом появился настоящий лабиринт подземных галерей - катакомб, запутанные ходы которых породили множество легенд.

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По инф. Парламентской газеты и tour-odessa.com

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