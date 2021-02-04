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«Табелю о рангах» Петра I исполнилось 299 лет
По инф. Парламентской газеты   
04 Февраля 2021 г.
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«Табель о рангах» был утвержден 4 февраля 1722 года. Это был первый закон о порядке государственной службы в Российской империи, в котором говорилось о классификации военных, статских и придворных чинов, и их соотношении по старшинству.

До этого времени при царском дворе и в гражданских госучреждениях существовали традиционные русские чины — бояре, окольничие, думные дворяне, думные дьяки и другие. Изменить систему должностей решили во время петровских реформ. Император сам активно участвовал в подготовке закона, работу над которым начали еще в 1719 году. В основу «Табели о рангах» легли аналогичные документы западноевропейских стран. В систему вошли и русские, и европейские чины.

Изначально в закон записали 263 должности, и 18 пунктов за нарушение положений Табели о рангах. Затем некоторые чины упразднили. Табель ввела новую классификацию служащих в России. Все чины разделили на три типа: военные, статские (гражданские) и придворные, и на 14 классов. Военные чины состояли из 4 разрядов — сухопутные, гвардия, артиллерийские и морские — и стояли выше статских и придворных чинов.

«Табель о рангах» Петра I не только выстроила четкую бюрократическую иерархию всей госслужбы, но и изменила генеалогический состав дворянского сословия. Она дала возможность выдвинуться талантливым людям из непривилегированных сословий. Единственным регулятором службы стала личная выслуга и достижения, а «потомственность» потеряла прежнее значение. Этот законодательный акт неоднократно совершенствовался, но действовал вплоть до революции 1917 года.

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По инф. Парламентской газеты

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