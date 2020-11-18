Страшные роботы-волки начали пугать медведей на острове Хоккайдо

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В городе Такикава на острове Хоккайдо появились «волки-роботы», которые призваны отгонять пришедших в город медведей и других диких животных. Власти города сообщают, что это оказалось весьма эффективным средством.
Японский, или уссурийский, подвид бурого медведя (Ursus arctos lasiotus) встречается в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, на Сахалине, Шантарских и Курильских островах, на северо-востоке Китая, на Корейском полуострове и на японском острове Хоккайдо.
На Хоккайдо медведей достаточно много. С 1962 по 2008 год на Хоккайдо произошло 86 нападений этих хищников, во время которых 33 человека погибли. Среди местных жителей медведи пользуются дурной репутацией, которая значительно усилилась после случая 1915 года, когда крупный медведь (380 кг, 2,7 метра) дважды нападал на деревню Санкэбэцу, убил семерых и серьезно ранил троих человек. «Инцидент в Санкэбэцу» стал частью популярной культуры, ему посвящены два романа, пьеса, многотомная манга и художественный фильм.
В нынешнем году встреч людей с медведями в Японии было особенно много. С апреля по сентябрь японцы наблюдали медведей 13 670 раз (рекорд с 2016 года). В 2019 году 157 человек получили ранения при столкновениях с медведями, погиб один человек. В нынешнем октябре медведями были убиты еще двое. Жители города Такикава особенно обеспокоены. С сентября они всё чаще встречают медведей среди городских домов. Экологи объясняют это плохим урожаем желудей, составляющих важную часть осеннего рациона медведей. Будучи не в состоянии найти достаточно пищи в лесу, медведи отправляются в город.
Чтобы решить эту проблему, город приобрел у компании Ohta Seiki двух роботов Monster Wolf. Городские власти сообщили, что с конца сентября, когда «роботы-волки» заступили на дежурства, в городе не было отмечено ни одного медведя.
Робот Monster Wolf производится компанией Ohta Seiki с 2018 года. На данный момент продано около семидесяти роботов. Обычно их покупают, чтобы отпугивать от полей оленей и кабанов.
Роботизация проникает во все сферы нашей жизни и во многом облегчает решение разных задач. Вот и в полях роботам место нашлось. Еще в прошлом веке такой "отпугиватель медведей" можно было встретить разве что в фантастических рассказах, но сейчас это уже наша с вами реальность. И то ли еще будет.
В городе Такикава на острове Хоккайдо появились «волки-роботы», которые призваны отгонять пришедших в город медведей и других диких животных. Власти города сообщают, что это оказалось весьма эффективным средством.
Большинство россиян предпочитают размещать накопления на классических депозитах для получения гарантированной доходности, однако 7% вкладчиков планирует закрыть их. К такому выводу пришли аналитики «Росгосстрах банка» и НАФИ.
В наши дни уже практически невозможно представить, что люди когда-то обходились без бытовой техники. Мы привыкли, что электроприборы делают нашу жизнь комфортной, выполняют за нас домашнюю работу, облегчая наш труд и улучшая быт. И нередко случается так, что поломка какого-то домашнего бытового прибора нарушает привычный уклад жизни, можно сказать, выбивает нас из колеи. Хорошо, что сейчас существуют специализированные сервисные центры, которые могут быстро и качественно все починить, например, https://lg-helper.com/. Но нам все же интересно, какую бытовую технику приходится ремонтировать чаще и по каким причинам?
Современные технологии творят чудеса. Полезные в быту приборы получают всё большее количество функций. Но какой бы совершенной ни была техника, иногда она ломается. Мудрый человек спокойно воспринимает этот факт, и не пытается исправить тонкую аппаратуру самостоятельно с помощью молотка и зубила. Общим правилом стало применение услуг специалистов ремонтно-обсуживающих сервисов. Это важно и когда поломка произошла период действия гарантии, и после окончания срока гарантийного обслуживания, особенно если неисправности возникли в бытовых приборах от ведущих европейских производителей.
Промышленные и производственные компании, чтобы быть в сфере своей деятельности конкурентоспособными, стремятся использовать качественное оборудование. Например, всевозможные датчики. Так, ряд предприятий, которые относятся к агропромышленному комплексу (и не только) и ведут сельскохозяйственную работу, пользуются СУМ-1М. Это сигнализатор, необходимый для определения уровня муки в элеваторе, зерна, находящегося в зернотоках или помещенного в машину. На глаз ведь не определишь, да и не нужно, когда существует подобная умная техника.
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